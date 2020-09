Ahora es Felipe Calderón quien se manifiesta en las calles. ¿Emulando a AMLO?

Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, los miembros más visibles de México Libre, acudieron a las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) para impugnar la decisión del organismo electoral de negar el registro como partido político nacional a su organización, además de acusar que son perseguidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y es que Felipe Calderón Hinojosa consideró que su movimiento ha sido objeto de una campaña de persecución política desde el Palacio Nacional, en clara alusión al Ejecutivo federal.

"Somos objeto de una persecución política desde el poder", aseveró.

Margarita Zavala y Felipe Calderón Hinojosa acudieron a las oficinas del @INEMexico para impugnar la decisión del organismo electoral de negar el registro como partido político nacional a México Libre. pic.twitter.com/7WrTIpJx3q — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) September 13, 2020

Acompañados por decenas de simpatizantes, Margarita Zavala y Felipe Calderón acudieron al INE para impugnar la decisión del Consejo General de negar el registro de México Libre como partido político nacional,con lo que darán la lucha jurídica para lograrlo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Felipe Calderón llega al INE

“Nos asiste la razón, porque esta negativa no tuvo ni motivación ni fundamento”, arengó Felipe Calderón al llegar a la sede del INE, donde minutos después Margarita Zavala y los abogados de México Libre entregaron la impugnación en la Oficialía de Partes del organismo que preside Lorenzo Córdova después de que el documento pasó por las manos de decenas de simpatizantes, con el afán de contagiarle la “buena vibra” de todos los militantes, según reporta el diario Excélsior.

Felipe Calderón impugna ante el INE

Al llegar a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) para presentar su impugnación y conseguir que se les considere partido político, con personalidad para contender en el próximo proceso electoral del 6 de junio de 2021, dijo que la resolución que tomó el Consejo General del Instituto electoral se basó en una regla "inventada".

Te puede interesar:Felipe Calderón y Margarita avala se AFERRAN al poder e impugnan negativa del INE

"No tiene fundamento la resolución quieren aplicarnos una regla que no existe, que no está fundada ni motivada", aseveró en un mitin que se celebró esta mañana frente a la sede del INE.