Afirman que los salarios de jueces y magistrados no deben reducirse

Andrés Manuel López Obrador, propuso a Olga Sánchez Cordero, como Secretaría de Gobernación durante su gobierno. Ella será la primera mujer en ocupar la Secretaría de Gobernación. Tambien ha sido la primera mujer notaria en el Distrito Federal y la primera magistrada del Tribunal Superior de Justicia local.

La ex ministra tiene claro que lograr la justicia y seguridad en el país depende de diferentes aspectos, como que los salarios de los jueces y magistrados se mantengan como hasta ahora. Sánchez Cordero, advierte que no es recomendable hacer una reforma constitucional para disminuir los ingresos del Poder Judicial como sí aplicaría a la administración Pública Federal.

Un ministro, por ejemplo, gana 260 mil pesos mensuales, más prestaciones como aguinaldo, prima vacacional y seguro por riesgo suma más de 4 millones de pesos al año, según el presupuesto de egresos.

“Mientras que los defensores públicos ganan 80 mil pesos mensuales. “¿Es mucho? ¿Para quién? Para llevar juicios bien, donde no haya corrupción donde no les estén pidiendo a sus defendidos para las copias, para la torta, no les piden porque ellos cuidan sus puestos. Se capacitan, quién dice que es mucho o poco. Lo dice el mercado de profesiones”, explica Olga Sánchez Cordero futura encargada de la política interior en el país.