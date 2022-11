Afirma López Obrador que la reforma no se negociará

Como se ha mencionado en La Verdad Noticias Morena ha expresado disposición a consensuar una reforma electoral, pero para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la iniciativa que envió a la Cámara de Diputados es inamovible.

AMLO dijo que “No se trata de negociar. Los principios no se negocian. Cada quien debe asumir su responsabilidad. Que los legisladores actúen como auténticos representantes populares, que le pregunten a la gente antes de votar qué opinan”.

En ese mismo sentido el Presidente dijo que si la reforma no pasa, no significa que el pueblo rechaza la democracia, sino que no la quieren las élites. “¿No quieren? Pues ya cumplimos. No se lograron los votos; aplausos”, indicó.

Lopez Obrador habló de la marcha en defensas del INE

De “lambiscones” a “corruptazos” han sido calificados los organizadores de marcha por el INE

El lunes 7 de noviembre el presidente López Obrador calificó de “rateros, hipócritas, deshonestos y sin autoridad moral” a los organizadores de la marcha en defensa del INE. Pero pese a eso afirmó que los manifestantes que saldrán el domingo tendrán todas las garantías de seguridad.

El domingo 13 de noviembre varios manifestantes saldrán a las calles para defender al Instituto Nacional Electoral (INE) y rechazar la reforma impulsada por Lopez Obrador.

El titular del Ejecutivo reconoció que los inconformes con su propuesta de reforma están en libertad de tomar la ruta que consideren conveniente y se les dará todas las facilidades para realizar dicha manifestación.

Cuando se dijo que el único orador en la manifestación del INE sería José Woldenberg, extitular del Instituto Federal Electoral (IFE), López Obrador dijo que era previsible e insistió en que quienes convocaron a la marcha forman parte de lo que calificó como “fraude electoral”.

Semana de ataques a organizaciones del INE

Afirmaciones sobre los protestantes a favor del INE.

Martes 8 de noviembre

AMLO los llamó cretinos y corruptazos, y los conminó a que se vayan a engañar más lejos.

Miércoles 9 de noviembre

El Presidente les dijo aspirantes a fifís, fifís y lambiscones, ladinos y desclasados para quedar bien con los machuchones.

Jueves 10 de noviembre

Acusó que hay “intelectuales orgánicos” que avalaron fraudes electorales, pero que ahora se disfrazan de demócratas y eso es una vergüenza y un acto de “cretinismo”.

Viernes 11 de noviembre

Para finalizar, López Obrador dijo desde Mérida, Yucatán, que a los protestantes por el INE los mueve el dinero, además son racistas, clasistas, aspiracionistas, hipócritas, se creen superiores, sabiondos, ladinos y déspotas.

