Adrián LeBarón confirma reunión con AMLO para el 12 de enero del 2020

La Familia LeBarón, continúa esperando que el gobierno mexicano, brindé respuesta a sus demandas, y está pendiente, de su nueva reunión con el Presidente de México, la cual se había pactado para el próximo mes de enero del año 2020, misma que, ya puede confirmar.

PRIMERA REUNIÓN CON AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se reunió el pasado 2 de diciembre con los integrantes de la Familia LeBarón y Langford en instalaciones de Palacio Nacional, donde, además, de ser recibidos por él, fueron atendidos por el Subsecretario de la Fiscalía General de la República, el Secretario de Relaciones Exteriores, el Secretario de Seguridad y la Secretaria de Gobernación.

Fue en esa misma fecha que, la Cuarta Transformación (4T), quedó en común acuerdo con ambas familias, que se reunirían en el poblado de Bavispe en el estado de Sonora, a principios del mes de enero del 2020.

Familia LeBarón y Langford en camino a su primera reunión con AMLO en Palacio Nacional el 2 de noviembre de 2019

LEBARÓN CONFIRMA REUNIÓN CON AMLO EN ENERO

Adrián LeBarón, informó que, AMLO ha confirmado reunirse con la familia el 12 de enero de 2020; pero aún desconocen si el encuentro se realizará en Ciudad de México o Bavispe, Sonora, pues expresó: “Todo parece indicar que sí, sí se va hacer, pero para el 12, le cambió al 12 de enero. Hablé con mi consuegro porque ellos son de Bavispe porque la propuesta del presidente era que estaba dispuesto en vernos en un mes”.

LEBARÓN NO HA TENIDO ACCESO A EXPEDIENTE

Además, Adrián LeBarón, informo que, no ha tenido acceso a los detalles del expediente del caso de su familia, pues expresó: “Mi familia me está poniendo mucha presión porque no han dado copias de expedientes, no sé quién es el Ministerio Público Federal asignado al caso”.

