Adan Augusto promueve Revocación de Mandato en Sonora

Aseguró que el INE "no lo puede correr"

El secretario de gobernación (SEGOB), Adán Augusto López, aprovechó una reunión con militantes y dirigentes del partido Morena en el estado de Coahuila y Sonora para promover la consulta de Revocación de Mandato del próximo 10 de abril.

Dicha promoción a este ejercicio democrático se da en medio de la veda electoral que prohíbe a los servidores públicos la promoción de esta consulta donde la ciudadanía decidirá sí el presidente Andrés Manuel López Obrador continúa o no en su cargo hasta el fin de su sexenio.

Recordemos que en días pasados, fue precisamente el Movimiento de Regeneración Nacional que intentó a través de un decreto permitir que funcionarios y actores políticos pudieran "evadir" la veda y realizar propaganda de la consulta, pero fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quién dio un revés declarandolo inapicable para este ejercicio.

"No estás solo": Adan Augusto a AMLO

Como te adelantabamos el títular de la SEGOB asistió este pasado sábado a un evento público que se realizó a espaldas del teatro Emiliana de Zubeldia, el cual estuvo encabezado por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo; Mario Delgado, presidente del CEN de Morena; Carlos Manuel Merino, gobernador de Tabasco; el dirigente de Morena en Sonora, David Mendoza; Ramón Flores, dirigente del PT en Sonora; funcionarios del gabinete estatal, diputados y alcaldes morenistas.

En dicha reunión que fue difundida a través de diversas redes sociales de su partido, el funcionario federal comentó, "Y como aquí hablan con franqueza y no se andan con hipocresías, aquí se los voy a platicar, cuando le dijimos al Presidente que íbamos a venir a Sonora, dijo ¿y a que vas?, nos invitó el gobernador y los compañeros a hablar de la Reforma Eléctrica".

Pero, siguió su discurso agregando que "Pero la verdad, es que no voy a hablar de la Reforma Eléctrica, vamos a apoyar el movimiento para que el 10 de abril los sonorenses y los mexicanos demostremos al mundo que somos capaces de apoyar al mejor Presidente en la historia moderna del México".

Posteriormente, explicó que fue alertado por el mandatario mexicano por posibles sanciones del INE, "Me dijo hay que tener cuidado no vaya a ser que te corran los del INE y le dije, mire no me pueden correr, pero supongamos que en uno de sus excesos me corran, pues me voy a parar con [Alfonso] Durazo en la esquina de la calle Pino Suarez y Niños Héroes, a decir es un honor que me corran por apoyar a Obrador".

Finalmente, Adan Augusto dijo que “se equivocan los adversarios y se equivocan los del INE, como dijo Alfonso, esos ya se van, los vamos a ver pasar ahí por el frente, con la cola entre las patas".

¿Qué se entiende por Revocación de Mandato?

La revocación de mandato es el mecanismo de democracia participativa por medio del cual los ciudadanos ejercen su soberanía para revocar o retirar de un cargo de elección popular a algún funcionario que consideran, no debería seguir en su encargo.

La actual ley en México que será aplicada por primera vez, contempla que luego de los primeros 3 años de Gobierno del presidente es decir a medio sexenio, se podrá convocar para que sean los ciudadanos que decidan sí el títular del ejecutivo sigue hasta finalizar su sexenio o por su mal desempeño se retira.

En este caso, el mismo presidente López Obrador ha asegurado que sí pierde la consulta este próximo 10 de abril, se retirará del cargo de manera inmediata.

