Adán Augusto mantendría política de “abrazos no balazos” de llegar a presidencia

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, señaló que de llegar a la Presidencia de México mantendría la política de “abrazos, no balazos” que impulsa el actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Durante una visita que el funcionario realizó a Ciudad Juárez, Chihuahua donde participó en un evento político denominado Municipios y Política Interior de la 4T, el secretario de gobernación se refirió a la estrategia del mandatario para tratar de revertir los efectos de la impunidad y violencia en México.

En su intervención, aseguró que “es una frase hermosa la de abrazos y no balazos" e indicó que es un asunto de entender que primero se necesitan combatir las causas. “Cuando hayamos vencido a esas causas, pues ya no habrá efectos y que parte de ello, pues es que haya políticas públicas con carácter social”, apuntó.

Adán Augusto López desconoce campaña

Es titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

El funcionario, quien es una las llamadas ‘corcholatas’ presidenciales de Morena rumbo a las elecciones presidenciales 2024, consideró que más del 70% de los mexicanos apoya la política de seguridad de AMLO y mencionó que quien pretenda encabezar el país deberá “fortalecer lo mucho que se ha avanzado en esto que se llama la Cuarta Transformación".

Por otro lado, el titular de la Segob aseguró que no es tiempo de hablar de candidaturas presidenciales y aseveró que no sabía de esa campaña. "No es el momento de hablar de candidatos, o de candidaturas, todo llega y va a llegar a su tiempo, he dicho que los tiempos del señor son perfectos, ni antes ni después”, dijo.

¿Cuántos años tiene Adán Augusto?

Nació el 24 de septiembre de 1963 en Tabasco.

El actual secretario de gobernación tiene 58 años de edad. Es originario de Tabasco y es licenciado en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Ha sido diputado en el Congreso del Estado de Tabasco, diputado federal por el 04 distrito electoral federal de su estado y senador de la República. Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, previo a asumir su actual cargo, Adán Augusto López Hernández se desempeñó como Gobernador de Tabasco tras ganar los comicios de 2018 bajo el partido de Morena.

