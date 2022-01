Adán Augusto López sobre candidatura presidencial: "No sudo calenturas ajenas"

"No sudo calenturas ajenas"

Luego de ser cuestionado por la prensa en la conferencia matutina de este viernes 14 de enero sobre sí aspira a la candidatura presidencial de 2024, el secretario de Gobernación Adán Augusto López dijo que él tiene un compromiso con Andrés Manuel López Obrador en su cargo y la transformación que encabeza.

El cuestionamiento realizado en la "mañanera" de Palacio Nacional lo realizó un reportero siendo esta ya la segunda ocasión que los medio se preguntan si el funcionario federal y ex Gobernador de Tabasco sería el aspirante de Morena y se da debido a la gran cercanía que sostiene con AMLO.

Parecería que es muy pronto para dichos cuestionamientos sin embargo, recordemos que como te hemos informado en La Verdad Noticias es el mismo López Obrador el que ya ha pedido igualdad en la contienda interna de Morena para las siguientes elecciones e incluso ha destapado a los posibles aspirantes.

"No sudo calenturas ajenas": Adán Augusto

La respuesta a dicho cuestionamiento la realizó en la conferencia que se trasmite a través del canal oficial de You Tube de Presidencia, en donde expresó, "No sudo calenturas ajenas, yo tengo un compromiso con el Presidente que me invitó a acompañarlo en esta tarea, con un movimiento de transformación del país y en eso enfocamos nuestro esfuerzo".

Con esta respuesta concreta y tajante, el funcionario federal puso (por el momento) punto final a los "rumores" de la prensa que apuntaban que el sería el "caballo de troya" del presidente rumbo a la Presidencia en 2024.

Presidenciables de Morena 2024

Para nadie, ni para el mismo López Obrador es un secreto que el actual Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum son los "aspirantes" a la presidencia más mediáticos.

Y no es para menos, ambos funcionarios han aprovechado cualquier espacio, acción gubernamental o foro para insistir en sus aspiraciones con miras en las siguientes elecciones, pero otro que también no quitado el dedo del renglón es el senador Ricardo Monrael, sin embargo, debido a una serie de desacuerdos con el partido y con el propio ejecutivo se ha visto distanciado en las últimas semanas de Morena.

