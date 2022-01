Adan Augusto López dice que no hay que ser ingeniero para coordinar el Tren Maya

Recientemente AMLO anunció modificaciones en su gabinete, colocando a Javier May como director general de Fonatur y por ende el supervisor de los trabajos del Tren Maya, que ahora pasarán a su responsabilidad.

Tras el nombramiento, muchos se cuestionaron la decisión del presidente, puesto que acusan a Javier May de no tener las habilidades necesarias para hacerse cargo del puesto, por lo que otro funcionario salió en su defensa.

En las últimas horas el Secretario de gobernación Adán Augusto López, defendió a Javier May asegurando que para coordinar los trabajos del tren maya no necesitas ser ingeniero, declaración que causó una polémica gigantesca entre la ciudadanía.

Adán Augusto López defiende cargo de Javier May en Fonatur

El secretario de gobernación explicó por que Javier May era el adecuado para el puesto

Tras la salid de Javier May como titular de la Secretaría de Bienestar puesto que tomó Ariadna Montiel Reyes, el funcionario pasó a tomar el cargo máximo de la Fonatur, cuyo proyecto principal es el Tren Maya, obra insignia de AMLO y la 4T, aunque su puesto generó muchas dudas.

Para aclararlas, durante la conferencia matutina de este miércoles, Adán Augusto López declaró que Javier May es un político experimentado, no sólo en política sino también en temas administrativos, afirmando que no se necesita ser ingeniero en vías férreas para coordinar los trabajos de diseño y construcción del proyecto del Tren Maya.

Proyecto del Tren Maya sufrirá muchos cambios

Javier May fue nombrado director de Fonatur el pasado martes

Te informamos en La Verdad Noticias que el funcionario reforzó su declaración afirmando que el proyecto del Tren Maya siempre tendrá ajustes a la baja o alza del presupuesto que se tenga disponible, mismos asuntos que Javier May podrá controlar sin problemas.

Hasta el momento no ha habido declaraciones de Javier May sobre los avances del Tren Maya que tiene planeado, sin embargo tras su polémico ascenso, muchos ya esperan cuál será su primero movimiento como director general.

