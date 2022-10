Adán Augusto López confirma que Espino le propuso dialogar con narcotraficantes

Como señaló La Verdad Noticias, Manuel Espino propuso al gobierno de AMLO pactar con dos grupos criminales, ahora que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, estuvo en Durango como parte de su visita a los 32 congresos estatales confirmó este hecho.

A pregunta expresa sobre los dichos de Espino, el secretario de Gobernación contestó que el que fuera excomisionado nacional de seguridad pública, le platicó de su “estrategia para pacificar el país” cuando todavía ocupaba el cargo de Comisionado del Servicio de Protección Federal pero que este luego dejó el cargo a los 15 días dejó el cargo.

Ahora bien, Adán Augusto López no especificó si esta conversación fue la razón por la que Espino salió del gobierno federal.

Espino propuso a Adán Augusto lazos con el narcotráfico

La propuesta de tener un acuerdo con el narcotráfico fue hecha por Manuel Espino hace unos 7 u 8 meses.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López durante su visita a Durango, platicó con los periodistas y dijo que hace como siete u ocho meses Espino llegó a su oficina, donde le propuso de su estrategia

“Me llevó, entre otros documentos, un libro, y me comentó que era de la idea de pacificar el país con una estrategia, yo lo escuché atentamente, no le di una respuesta precisa. Y 15 días después de esa conversación dejó el cargo que tenía en el gobierno federal”, dijo López en respuesta a si Espino de que propuso dialogar y llegar a acuerdos con el crimen organizado.

Recordemos que el secretario de Gobernación estuvo en Durango como parte de su visita a los 32 congresos estatales donde dijo que el gobierno estatal tendrá todo el apoyo en materia de recursos ante la crisis financiera del Estado.

Te puede interesar: Felipe Calderón arremete contra Manuel Espino por proponer diálogo con narcos

¿Qué dijo Manuel Espino del narcotráfico?

Adán Augusto López recibió una propuesta de “acuerdo” con el narcotrafico.

Manuel Espino, quien fuera el excomisionado nacional de seguridad pública, afirmó que sí le propuso al Gobierno federal dialogar con grupos del crimen organizado para alcanzar la “pacificación del país”.

En sus palabras de Espino: "Yo le propuse al secretario (de Gobernación) algo que he propuesto en otros países. Lo que yo vengo a plantear es que nos abramos a la posibilidad de los acuerdos, pero no de cualquier manera, no con cualquiera, y que no materialice los acuerdos cualquiera”.

Durante un foro sobre seguridad en el Senado, el ex panista, explicó frente legisladores y público en general, cual era la estrategia.

“Parte del acuerdo es: ‘ese dinero que tienes, que es mal habido, es ilícito, equípame esa escuela, equípame ese hospital, ábreme una institución de recuperación de jóvenes drogadictos, a manera de resarcimiento de daños”, dijo Espino.

Sobre la propuesta hecha a Adán Augusto López, señaló: “Tenemos que proponerles que haya absoluto respeto. ‘Yo no me meto en tus estructuras, no te metas de este lado’. Y en lugar de que el dinero se los den en maletas a funcionarios, vamos viendo qué destino les damos al dinero”.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!