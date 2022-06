Acusan censura a favor del gobierno en la Universidad Autónoma Metropolitana

Acusan censura a favor del gobierno federal en la Universidad Autónoma Metropolitana

El doctor en filosofía, Walter Beller Taboada acusó que sufrió censura por parte de la Revista Argumentos, que es editada por la división de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco debido a que un ensayo de su autoría no fue publicado por criticar al gobierno federal.

En una misiva, obtenida dirigida a la directora de dicha división, Dolly Espínola Frausto, el académico explicó que propuso su texto, titulado “América Latina: entre la razón ilustrada y la comunidad imaginaria”, que resulta una crítica al populismo, por lo que según el autor, fue censurado por el comité editorial.

En dicho texto, consultado por La Verdad Noticias, Beller Taboada expone los resultados del dictamen que indicó la no publicación de dicho ensayo en el número más reciente de la Revista Argumentos, entre los que destaca que en la convocatoria no se señala que no estuvieran permitidos textos que cuestionen “al oficialismo vigente en el país”.

“Quizá la intención del número al que convocó la revista ‘Argumentos’ era más bien lo contrario: ponderar las finalidades de justicia que se dice están enarboladas en la utopía populista”, escribió el académico, quien señaló que por ese motivo su texto no encajó en el número de dicha publicación universitaria.

Otras de las inconsistencias de dicho dictamen, señala Beller Taboada, son que no se explica concretamente el motivo por el que el texto fue rechazado pues si bien los dictaminadores señalan que no se propuso una definición precisa de “populismo”, tampoco ellos son claros al respecto. También critican que el trabajo es abstracto, pero el autor señala que en la convocatoria no se mencionaba que no pudiera realizarse un ensayo filosófico.

Te puede interesar: Claudio X. González llama a 'salvar a México del populismo'

Por último, Beller Taboada lamentó este caso de censura y pidió a la directora académica externar sus inquietudes expuestas en la carta dirigida a ella ante el director de publicaciones y de los comités editoriales de las distintas revistas de dicha división. Por su parte, dijo que buscará otros espacios para la publicación de su ensayo.

“Hasta hace poco más de un lustro, la universidad mantenía su mirada crítica sobre el gobierno. Una consecuencia de la autonomía. Nadie veía con malos ojos las críticas al PRI. Al contrario. Pero que hoy se dé un giro de tuerca es peligroso y lamentable”, sostuvo el doctor en filosofía.

¿Quién es Walter Beller Taboada?

Beller Taboada es doctor en filosofía

Walter Beller Taboada es doctor en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de México. También funge como profesor en la UAM Xochimilco, en el Instituto Politécnico Nacional y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeña como psicoanalista.



Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.