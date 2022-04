Acusan a Margarita Zavala de recibir sobornos millonarios

Durante la sesión en el pleno de la Cámara de Diputados con motivo de la Reforma Eléctrica, Andrea Chávez Treviño, diputada del partido de Morena, pidió a la ex primera dama de México y ex candidata presidencial independiente, Margarita Zavala, no votar, pues la señaló de recibir soborno de Iberdrola.

“Solicito que reciba una solicitud para que la diputada de Acción Nacional, se excuse de votar en esta reforma eléctrica por tener conflicto de intereses”.

Ante esto, la Mesa Directiva dirigida por Sergio Carlos Gutiérrez, indicó que no se cumplen los presuntos conflictos de interés en el caso de la diputada y esposa de Felipe Calderón.

En varios videos se ha evidenciado cómo encaran y “humillan” a Zavala tachándola de sin vergüenza, por su postulación a la presidencia de México.

Afirman tener pruebas de soborno a Margarita Zavala

El soborno causaría graves problemas a la política mexicana

Andrea Chávez, militante de Morena, dijo durante su intervención que tiene pruebas contra la ex primera dama de México, mismas que serán entregadas a la Dirección Jurídica para que emita su opinión sobre el sentido de la molestia manifestada.

“Al haber recibido 9.6 millones de pesos de una de las filiales de Iberdrola. Tengo pruebas contundentes en donde se acredita que recibió en su hogar el dinero”.

En cuanto se le dio lectura a la petición original que formuló Zavala, señaló que ni ella ni su su esposo, el ex presidente Felipe Calderón, han trabajado nunca con Iberdrola.

“Las actividades de mi cónyuge no afectan ni son determinantes para mis decisiones, por lo expuesto, no existe un nexo causal que permita afirmar que existe un conflicto de intereses”.

¿Cuántos años tiene Margarita Zavala?

Está involucrada en la política desde hace varios años

La política mexicana tiene 54 años de edad; nació el 25 de julio de 1967 en la Ciudad de México y fue primera dama del país durante la administración de su esposo, Calderón Hinojosa.

Recientemente Margarita Zavala presumió su carta de mayoría, con la de ganó frente a Javier Hidalgo en las elecciones de 2021.

