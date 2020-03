Acusan a General por homicidio y tortura; sigue activo y gana más que AMLO

#LasTorturasdelGeneralEspitia "Felipe de Jesús Espitia... me pidió perdón porque se equivocó, porque no eramos nosotros, me dijo que me fuera del país" Óscar, víctima de tortura y violación por parte de general al que @lopezobrador_ mantiene en el poder https://t.co/cnTYMiOtzu pic.twitter.com/0ZNNlJzE0J