Acusa la FGR a esposa de Emilio Lozoya por presunto fraude fiscal hecho en 2013

La Fiscalía General de la República (FGR), bajo el mando de Alejandro Gertz Manero presentó al Sistema de Administración Tributaria (SAT) los estados de cuenta y declaraciones fiscales de Helen Eckes para acreditar la recepción de tres millones 184 mil 200 pesos en 2013, de acuerdo con la revista Proceso y el periódico El Universal.

La acusación por defraudación fiscal es de 909 mil 400 pesos, según la información. No obstante, la reportera Diana Lastiri, de El Universal, informó que fuentes cercanas al caso apuntaron que los fiscales intentaron acreditar la existencia de fraudes fiscales también en 2014 y 2017.

Por su parte, el Juez de Control de la CDMX, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, únicamente concedió la orden de aprehensión por fraude al fisco durante 2013, por los más de 3 millones de pesos, ya que la esposa de Emilio Lozoya no presentó su declaración y no pagó impuestos por más de 900 mil pesos.

En ese tenor, la periodista agregó que la decisión del Juez se fundamentó en que la FGR solamente presentó documentos probatorios para el 2013 y no así, para los otros años. Incluso, la Fiscalía también refirió que el dinero recibido por Helen Eckes era para Lozoya, situación que constituiría otro delito. No obstante, no se presentaron pruebas para presentar lo dicho.

Por otra parte, la periodista de Proceso, Patricia Dávila, esclareció que la orden de aprehensión se giró a finales del 2019, pero para ese entonces, Marielle Helen Eckes ya había salido del país rumbo a su natal Alemania, donde se mantiene en calidad de prófuga.

Previamente se reveló que la pareja de Emilio Lozoya compró una casa valuada en un millón 900 mil dólares, ubicada en Ixtapa, Zihuatanejo, la cual se habría conseguido con dinero ilícito. La Verdad Noticias informa que, antes ya se había emitido una orden de detención en contra de Helen Eckes por asociación delictuosa y lavado de dinero en el caso Odebrecht.

