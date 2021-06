Acuerdan AMLO y empresarios, tercer paquete de proyectos de infraestructura

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que se acordó con la clase empresarial un tercer paquete de proyectos de infraestructura, el cual indicó se darán a conocer pronto.

Asimismo, reconoció que “no se puede desarrollar el país solo con inversión pública”, y rechazó que exista alguna confrontación o diferencia con la iniciativa privada.

Al término de su reunión con el Consejo Mexicano de Negocios y en entrevista con medios, el titular López Obrador aseguró que este fue “un muy buen acuerdo”.

Anuncia AMLO tercer paquete de proyectos

Los nuevos proyectos de infraestructura se darán a conocer en breve

“Se reafirmó el deseo, la voluntad de trabajar juntos, de promover la inversión privada, que es fundamental. No se puede desarrollar al país solo con inversión pública, se requiere de la inversión privada y se llegó a un muy buen acuerdo, fue una reunión amistosa, no hubo ninguna diferencia, ninguna confrontación, fue todo en armonía", señaló el presidente.

“Ese tercer paquete de proyectos de infraestructura se va a dar a conocer pronto en Palacio Nacional, ya llegamos a ese acuerdo”.

El mandatario federal aseguró que está creciendo la inversión extranjera y la economía, además que hay estabilidad macroecnómica “y algo que es muy importante, hay bienestar y hay paz social”.

Gobierno y empresarios trabajarán juntos el paquete de proyectos

“En México no hay confrontación, no hay enfrentamientos en las calles, miren como estoy no traigo a nadie aquí que me cuide, nadie, nadie nadie”, dijo.

Reiteró que no aumentarán los impuestos y no se lleva a cabo ninguna acción que afecte al sector privado, sino que “al contrario, estamos poniéndonos de acuerdo para trabajar juntos”.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, AMLO agradeció a los empresarios mexicanos el que estén ayudando a que el país salga adelante y que México siga siendo vanguardia en el desarrollo mundial “porque no es para presumir, pero México tiene una situación muy especial en la actualidad”.

