Aclara López Obrador que nunca se constituyó con presupuesto la Coordinación de Memoria Histórica

Luego de las críticas que surgieron por la eliminación de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural que encabeza la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller y las burlas que surgieron porque “dejó sin trabajo a su esposa”, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que la oficina nunca se constituyó con presupuesto y que su esposa trabaja de manera honoraria y no percibe sueldo por ello.

“Para empezar no había una institución como tal, todo era a partir de la presencia y apoyo voluntario, ayudaban a lo de la memoria histórica, ayudaban a recuperar nuestra memoria histórica, Beatriz dijo que no iba a ser primera dama ni trabaja en el gobierno, me ayuda voluntariamente”

Durante su conferencia de prensa matutina el mandatario federal aclaró que no había una institución como tal y que se constituyó con el apoyo voluntario de intelectuales, historiadores, antropólogos y artistas

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy