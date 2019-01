Abren carpeta de investigación contra Romero Deschamps por huachicoleo

Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato petrolero (STPRM) cuenta con una denuncia en su contra y esta se encuentra en la Fiscalía General de la República por un posible robo de combustible.

Fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien informó de dicha denuncia y además comentó que esta aún no ha sido ratificada de tal forma que siguen a la espera.

“Ya se hizo la investigación en todas las denuncias que se han presentado y sólo en una se le acusa de participar en robo de combustible, y la denuncia no ha sido ratificada”, detalló AMLO.

El mandatario nacional dejó en claro que el gobierno del cual hoy está al frente, no va a actuar por consigna, ni se dedicará a perseguir a alguien, si no hay elementos que prueben la acusación, así mismo aseveró que no va a usar al gobierno ni para amenazar, ni para perseguir a empresarios, dirigentes o ciudadanos.

“Eso se termina, al mismo tiempo va a aplicarse la ley, la máxima de los liberales: al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”, señaló el mandatario nacional.

Además Andrés Manuel informó que ya solicitó más información de la Fiscalía General, sin embargo solo están a la espera de que se ratifique la demanda, en la cual se acusa a Deschamps de una supuesta participación en el robo de combustible, mejor conocido como huachicoleo.