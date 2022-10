Abogados de militares acusados por caso Ayotzinapa van contra Alejandro Encinas

Los abogados de los cuatro militares acusados de participar en la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, están preparando una denuncia en contra del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, a quien señalan de falar a la verdad al presentar pruebas “inventadas y falsas” en el caso Ayotzinapa.

Estas acciones se presentan luego que el diario The New York Times publicara una entrevista donde Encinas reconoció que aún hay pruebas que no han sido verificadas tras los mensajes de WhatsApp que se integraron a la investigación sobre los 43 normalistas desaparecidos.

De acuerdo con El Universal, fueron fuentes cercanas a los militares detenidos, el general José Rodríguez Pérez, quien se desempeñaba como coronel del 27 Batallón de Infantería de Iguala en Guerrero; el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel, quienes habrían revelado la demanda que se prepara contra Encinas.

Alejandro Encinas sería demandado por los abogados de los militares

Encinas podría ser demandado por los militares acusados

De acuerdo con las fuentes, los abogados Alejandro Robledo Carretero y César Omar González Hernández, pidieron que se presente Encinas como testigo, sin embargo no se sabe la fecha en la que fue citado.

Así mismo indicaron que las declaraciones hechas a The New York Times por Encinas, quien también se desempeña como presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), solo confirman lo dicho por la defensa de los militares, que las pruebas son inventadas y falsas. Así mismo indicaron Encinas podría ser acusada de acuerdo con el artículo 247 del Código Penal Federal.

“En los mensajes atribuidos al personal militar se observan ciertas características infográficas como líneas, cambios de coloración y otros indicios de haber sido editados. El contenido de las supuestas conversaciones incriminatorias atribuidas a Rodríguez Pérez y Martínez Crespo no corresponde con ninguna referencia o declaración recabada con anterioridad, es decir, resultan incongruentes con el resto de la investigación”, indicaron los abogados de los militares.

¿Qué pasó en el caso Ayotzinapa 2014?

43 estudiantes normalistas desaparecieron el 26 de septiembre de 2014

Los 43 normalistas se esfumaron sin dejar rastro el 26 de septiembre de 2014 y hasta la fecha lo que pasó con el caso Ayotzinapa sigue sin resolverse. Solo los restos de tres de ellos han sido identificados hasta el momento: Jhosivani Guerrero en 2021; Christian Rodríguez en 2020 y Alexander Mora en 2014.

