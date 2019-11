AMLO luchará para que Mario Villanueva Madrid quede en libertad

Después de que Mario Villanueva Madrid quien fungió como presidente del estado de Quintana Roo durante el periodo del 1993 y 1999, se ha encontrado preso en diversas cárceles mexicanas y norteamericanas por distintos delitos; sin embargo, podría ser dejado en libertad por la reforma a la Ley de Amnistía.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró durante el “Diálogo con el Pueblo Maya”, llevado acabo durante su gira por Felipe Carrillo Puerto en el estado de Quintana Roo, su compromiso a liberar a el exgobernador Mario Villanueva por la vía legal, pues reconoció que su gobierno ya intervino para gestionar su liberación; sin embargo, esta se ha visto detenida por un amparo que interpuso la Físcalía General de la República (FGR).

El amparo interpuesto por la FGR antes Procuraduría General de la República (PGR), impide que las acciones del mandatario procedan, ya que la instancia no está de acuerdo con su liberación, e indicó que al ser esta un organismo totalmente autónomo, no puede hacer nada más que esperar la resolución que brinde al caso; por lo que, seguirá respetando su autonomía y continuara con la gestión apegado a la ley. Señaló además:

“…es mi compromiso de que va a quedar en libertad”.

Con referencia a la modificación de la Ley de Amnistía, no solo se beneficiaría el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, sino a todas las personas de la tercera edad que se encuentren presos en los reclusorios, o casos en los que aún no se ha dictado una sentencia; así como a todos los los reclusos que no hayan contado con una defensa adecuada para poder quedar libres.

Mario Villanueva, cometió delitos vinculados con el narcotráfico, lavado de dinero y actos contra la salud.

Las autoridades aseguran que el exfuncionario, es candidato aplicable para Ley de Amnistía reformada; pues señalan que su salud está muy degradada, y su respiración debe ser cuidada con mucha frecuencia, ya que se le asiste en todo momento; y por es motivo, que podría recibir el resto de su condena con la libertad de vivir en su domicilio.