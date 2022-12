AMLO y sus mil mañaneras: la conferencia presidencial que unos aman y otros odian

Este viernes 30 de diciembre se cumplen mil 18 conferencias mañaneras

La Mañanera, como fue bautizada la conferencia de prensa que todos los días ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador, es un ejercicio que ningún otro gobernante en el mundo realiza y que, a mil 018 emisiones desde el 1 de diciembre de 2018, polariza a la opinión pública sobre su función como medio de información de las acciones de su gobierno.

Jesús Corona Osornio, doctor en Psicolingüística Aplicada de La Soborna de París, señala a La Verdad Noticias que estas ruedas de prensa juegan con el “yo colectivo”; a una parte de la población la impacta de manera positiva pues la hace sentirse bien informada, ya que tiene como fuente principal al presidente de la República.

Pero en sentido contrario hay a quienes les causa ansiedad, enojo o frustración porque “no se tiene ni un elemento de donde sujetarnos para defender con razones lo que expone cotidianamente el presidente y que es totalmente lo contrario a lo que se vive; entonces eso genera de manera constante una agresión entre ambos sectores”.

Hay un tercer grupo al que definitivamente el mensaje mañanero no les dice nada. Es el caso de Antonio López Sánchez, abogado penalista, quien categóricamente refiere: “la mañanera no la veo, no es a mí a quien le habla el presidente, no me identifico con lo que dice”.

Corona Osornio, que cuenta con un diplomado en Periodismo, señala que, analizando la conferencia presidencial en términos de comunicación, debe reconocerse que ha logrado conformar una audiencia fiel hacia la figura del Ejecutivo Federal, que se convierte a su vez en vocera de lo que informa.

Un ejemplo de la audiencia lograda por el presidente es Gaby Peralta, comerciante de las inmediaciones de Palacio Nacional. Indica que además de sentirse cercana a López Obrador por tenerlo como “vecino”, con la conferencia matutina sabe “todo lo que hace el gobierno por nosotros, los que menos tenemos y a quien nunca nadie nos ‘echó ni un lazo’ antes”.

“No me ‘chuto’ toda la conferencia, la verdad, porque dura mucho y hay que trabajar, pero de repente andamos atentos los martes que es cuando hablan del Covid; o los lunes para saber qué onda con lo del gas, porque como dice el señor de la Profeco, ‘se pasan de rosca’ con los precios. Aunque también luego me desespera que el presidente en una pregunta se tarde tanto tiempo, ha habido veces que ya no sé de lo que está hablando (risas), pero en general creo que es bueno que lo haga”.

Las secciones de La Mañanera

En lo que tiene que ver con la estructura de La Mañanera, Jesús Corona destaca que la sección “Quién es Quién en los Precios” es “algo de lo rescatable”, ya que tiene una función social. Con ella la ciudadanía ha podido realmente hacer comparación de precios, sobre todo, saber dónde están cometiendo abusos contra el consumidor.

“A mí me parece que ahí sí hay un hay una propuesta social, pues avisarle a la población de que si va a comprar algo en tal o cual tienda, se tenga cuidado, porque ahí está muy caro. O sobre los alimentos, si hay publicidad engañosa, etcétera. Creo que esa sección me gusta y me parece que es buena, que es positiva y que sí tiene una función social”.

Opina todo lo contrario de las secciones “Quién es Quién en las Mentiras” y “Cero Impunidad”, que son presentadas martes y jueves, respectivamente.

Sobre la primera sección, comenta que Ana Elizabeth García Vilchis es la primera en mentir y su papel raya en el terreno de la no dignidad por un buen salario. Además su actuación –que le ha valido un mar de ácidas críticas– no es porque “no sepa leer, sino porque le tiembla la voz, ya que no está convencida de lo que dice en su discurso”.

Considera que es una sección dañina dentro de las mañaneras, porque a través de ella se insulta y se vilipendia a aquellos que nos están en la misma línea que el presidente López Obrador.

“Es un peligro para la paz social porque desde ahí se asocia la violencia contra periodistas, desde ahí se azuza la violencia entre los ciudadanos, entre los que creen y los que no creen en López (Obrador). Yo creo que esa señorita Vilchis debiera zafarse del ridículo que está haciendo a nivel mundial”.

En cuanto a la sección “Cero Impunidad”, que presenta el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, el psicoanalista apunta que sólo ha servido “para engañar a las personas con cifras falsas, con cifras alegres en materia de seguridad”, sobre todo, luego de algún hecho violento que conmocione a la opinión pública.

Justo en temas escabrosos, como son los que están relacionados con la seguridad, para el también analista de diversos medios de comunicación nacionales y extranjeros, si La Mañanera realmente fuera un diálogo circular con los medios de comunicación, sería el mejor ejercicio de libertad de expresión; sin embargo, no lo es.

Las “corcholatas” no podrían mantener La Mañanera

El llamado “diálogo circular” llegó este 30 de diciembre de 2022 a la emisión número mil 018, de las cuales López Obrador ha encabezado mil 010, debido a que tuvo que ausentarse por haberse contagiado dos veces de coronavirus. Las ocho restantes estuvieron a cargo de quienes han estado al frente de la Secretaría de Gobernación (Segob), como la ministra Olga Sánchez Cordero (cinco) y el actual titular Adán Augusto López Hernández (tres). Pero de acuerdo con Corona, difícilmente podrán continuar después de septiembre de 2024.

Señala que esta percepción se basa en la personalidad de los aspiran a llegar a la silla presidencial: Claudia Sheinbaum Pardo, Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard Casaubón.

“No veo a una señora Sheinbaum poco mediática en una mañanera, sería como un regaño todos los días, pues es además una persona que siempre tiene el rostro de enfado, aun cuando sonríe sus sonrisas falsas; o un Adán Augusto con esa forma de hablar poco entendible. Tal vez Marcelo Ebrard o tal vez este señor Ricardo Monreal podrían, pero creo que ya no sería una estrategia correcta”.

Medio de propaganda

Lo cierto, opina Jesús Corona, es que La Mañanera seguirá siendo una estrategia propagandística del presidente Andrés Manuel López Obrador “para informar de sus logros”, atacar a los gobiernos que le antecedieron, los que están en su contra y seguir haciendo promesas, como acabar con la corrupción.

“La Mañanera es un compendio propagandístico que sirve para demostrar poder y denostar a los que piensan de manera diferente, por lo que a través de repetir y repetir ciertas consignas políticas, seguirá impactando y seguirá creando seguidores”.

Destaca que al presidente le han funcionado sus mañaneras, porque impone agenda y apaga a la oposición.

Datos curiosos de La Mañanera en 2022

El 3 de marzo: tembló durante la transmisión de la conferencia en Palacio Nacional

El 28 de noviembre: ingresó un hombre al Salón Tesorería, durante La Mañanera, para pedirle apoyo del presidente

El 5 de y 26 de diciembre: fueron las conferencias más largas de 3 horas con 18 minutos y 3 horas con 27 minutos, respectivamente

