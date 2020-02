AMLO y SEGOB se unen para frenar la eliminación del delito de feminicidio

El Presidente de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), se opone a la propuesta de Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República Mexicana (FGR), quien ha propuesto convertir el delito de feminicidio en un agravante de homicidio.

AMLO rechaza eliminar el delito de feminicidio

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que, no dará pie a que se malinterprete la eliminación del delito de feminicidio, pues, aun cuando la intención sea buena, sería visto cómo lo contrario.

AMLO declaro: “En el caso de quitar causales para feminicidio dijimos no, no se mueve, porque si tenemos esta situación especial en la Universidad (UNAM) y si se lleva a cabo una reforma, aun siendo buena, se puede malinterpretar. Entonces, que las cosas queden como están”.

AMLO irá con calma con tema no urgentes

El presidente mexicano, aseguró que, no le dará a prioridad a reformas que, no son del todo urgentes, como la sido la cédula de identificación única, y ahora, el tema de la eliminación del feminicidio.

AMLO, externó:

“Son cuestiones que vamos a ir resolviendo, pero que consideramos pueden esperar”.

SEGOB respalda posición de AMLO

Durante la ceremonia conmemorativa del 103 aniversario de la Promulgación de la Constitución en el Teatro de la República en la Ciudad de Querétaro, Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), respaldó la postura del Presidente AMLO, de no aceptar la eliminación del delito de feminicidio.

SEGOB, declaró: “con ninguna reforma o ley penal, habrá afectación y retroceso en materia de derechos humanos, consagrados en nuestra Constitución o en los tratados internacionales”.

Además, enfatizó: “Me opongo totalmente, estoy contra eso, no es así cómo se combate ese tipo de delitos, es una lucha que se hace. Haber aparecido como un delito penal distinto a lo que es el homicidio es una lucha de la que formé parte y no le veo la razón para desmontarla hoy. No pasará”

SEGOB habla sobre la propuesta de la FGR

Olga Sánchez Cordero, titular de la SEGOB, no descartó que, la propuesta del Fiscal General de la República Mexicana (FGR), Alejandro Gertz Manero, sea interesante, pero, aseguró que, tendrá que ser cuidadosamente revisada.

Sánchez Cordero, comentó: “No conozco los detalles de la propuesta que hace el fiscal general, entiendo que no tiene que ver con quitar el delito de feminicidio como tal, sino más bien facilitar el seguimiento del delito, habría que revisarlo, (pero) obviamente nosotros estamos por la defensa de las mujeres y de las víctimas de feminicidio, así que habría que revisar exactamente a qué se refiere”.

Con información de Milenio.

