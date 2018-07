AMLO y Peña no hablaron del futuro del avión presidencial y Los Pinos.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), virtual ganador de la elección presidencial, se reunió este martes con el actual presidente Enrique Peña Nieto en el Palacio Nacional donde hablaron sobre el procedimiento de Transición de Gobiero, sin embargo, dejaron varios temas polémicos sin discutir

De acuerdo con AMLO, hay temas que son compromisos de su próxima administración y no se tocaron durante la reunión con Peña.

"Tampoco (lo hablamos), pero ya tomamos la decisión de que no vamos a utilizar el avión presidencial. No voy a trasladarme en los aviones del gobierno, ni voy a viajar tampoco en los helicópteros del gobierno. Cuando tenga que viajar lo voy a hacer como siempre, en aviones de línea comercial y por tierra, en eso no hay ningún cambio. Eso no se trató porque esas son posturas que ya se decidieron, son definiciones. Vamos a cumplir con todo eso que hemos ofrecido durante el proceso de campaña. Vamos a cumplir con todos nuestros compromisos", respondió.