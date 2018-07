AMLO, verá Meade y Anaya para agradecer que aceptaron su derrota

AMLO MEADE Y ANAYA

“La reunión es para agradecer que el día de la elección no se pasaron de lanza, como se dice coloquialmente”, respondió el futuro mandatario, Andrés Manuel López Obrador.

Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente de México, se reunirá en los próximos días con José Antonio Meade Kuribreña y Ricardo Anaya Cortés para agradecerles que el día de la elección no se pasaran de lanza y reconocieron el triunfo del político tabasqueño.

El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que se reunirá próximamente con los excandidatos presidenciales, aunque no precisó la fecha.

Entrevistado antes de ingresar a la reunión con integrantes de su futuro gabinete de Trabajo, Función Pública y Desarrollo Social, López Obrador dijo que la reunión tiene como objetivo “agradecerles por haber actuado con mucha responsabilidad, aceptar el resultado, además, aunque hubieron cuestionamientos, no se pasaron, no se pasaron de lanza”.

Al cierre de las casillas y minutos después del mensaje de a Lorenzo Córdova, presidente del INE, salió José Antonio Meade a reconocer su derrota y desearle éxito al tabasqueño. Algo similar hizo Ricardo Anaya en el hotel Camino Real

"Hablé con ellos el día de la elección y yo hice el compromiso con ellos, yo les dije que los iba a buscar después de la elección y lo voy a hacer, voy a hablar con los dos, ya les voy a informar, ahora estamos trabajando en la preparación del programa de desarrollo", aseguró, Andrés Manuel López Obrador.

"Va a ser un gobierno respetuoso de los derechos humanos, no se le va a violar a nadie su derecho, hemos luchado toda la vida por eso, no vamos a claudicar nosotros, desde luego hay libertad para expresar inconformidades, y que puedan haber dudas, pero llevamos toda la vida luchando en favor de los derechos humanos, ni modo que ahora vayamos a cambiar, no voy a cambiar hasta que yo me muera, voy a hacer lo mismo, siempre he hecho de mi vida pública una línea recta, entonces que estén tranquilos y que vamos a cumplir todos nuestros compromisos, se va a respetar a todos, y van a ser abrazos y besos, no balazos", dijo.