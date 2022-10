AMLO ve normal “el destape” de Ramírez Bedolla a Adán Augusto para 2024

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador es normal el destape de diversos personajes para contender por la candidatura a la Presidencia de la República en 2024.

Esto luego de que ayer el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, expresará su apoyo al secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández.

En Palacio Nacional, dijo que en las próximas fechas este tipo de manifestaciones se harán más frecuentes, incluso, en la oposición. Pero lo más importante será la decisión del pueblo para escoger.

“Es normal, ya quedamos que no debe de haber tapados no y no debe de haber dedazo y debe ser el pueblo el que elija al candidato o candidata y a la presidenta o al presidente”.

