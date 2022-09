AMLO ve mala fe en filtración de expediente sobre estudiantes desaparecidos.

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador la filtración periodística que se dio este fin de semana sobre el informe por el caso de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa fue "un acto de mala fe".

“Porque a lo mejor quienes filtraron este documento sin testar lo hicieron pensando en que de esa manera ya no va a tener validez legal. Sí, nada más que esto no es asunto nada más jurídico, esto es un asunto de justicia y de Estado. No es: ‘A ver, es que como dieron a conocer los nombres ya los vamos a dejar en libertad porque se violó el sacrosanto debido proceso’. No. ¿Y si son responsables y cometieron los crímenes?”.

Entonces, ¿con una argucia legaloide se vulnera la justicia, se pisotea la justicia? No. Si lo hicieron con ese fin están mal, porque nosotros no vamos a dejar de exigir castigo a los responsables. Esas maniobras legaloides, chicanas, no aplican.

"No se deben ocultar las cosas"

Aunque, en La Mañanera de este lunes, el Primer Mandatario señaló que en este tema "no se deben ocultar las cosas".

Reiteró que "no vamos a dejar de existir castigo" y ofreció disculpas a los padres de los jóvenes estudiantes y se comprometió a dar conocer la verdad de ese caso, aunque sea dolorosa.

“No se deben de ocultar las cosas. Yo nada más ofrezco disculpas, no sólo por eso, sino por todo lo que injustamente les hicieron a sus hijos, le ofrezco disculpas a los padres, es lo que debe de cuidarse”.

López Obrador indicó que el hecho de que la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa haya testado información fue bajo la hipótesis de “que alguien sostuvo con, por lo que se ve, con influencias, de que se iba a afectar al Ejército, cuando, al contrario, se afecta al Ejército si se encubren ilícitos. Si se dice la verdad y se actúa con rectitud y no hay impunidad, no se afecta; al contrario”.

En este punto, recordó el caso del ex secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos y dijo que el expediente sobre las acusaciones que versaba en su contra eran “basura, basura, basura”.

Aseveró que la defensa que hizo la 4T del general Cienfuegos no era solo defender a un miembro del Ejército Mexicano, al secretario de la Defensa o a un mexicano, sino era defender a México y su soberana, “entonces, sin permitir impunidad para nadie, pero no darle entrada a quienes quieren someternos, esos tiempos ya pasaron”.

Sobre este tipo de filtraciones periodísticas, el mandatario federal dijo que provienen de algunos frentes de la prensa amarillista, sensacionalista, que se beneficiaron de la corrupción del antiguo régimen, pero aseguró que su administración “vamos a seguir con el tema y no vamos nosotros a fallarles a los padres. Y también es un asunto de justicia y es un asunto que tiene que ver con limpiar la imagen del Estado mexicano”.



