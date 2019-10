AMLO ve las palabras de Olga Sánchez como solidaridad con las mujeres

Durante la rueda de prensa, mejor conocida como “La Mañanera”, que se lleva a cabo en Palacio Nacional, el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue cuestionado por las palabras pronunciadas por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, donde dijo que desde su perspectiva existen candidatas para estar en la presidencia.

Como respuesta, AMLO dijo que todas las personas son libres de manifestar su opinión y que lo que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha expresado sobre que se pueda tener posibles mujeres en la presidencia es una muestra de solidaridad entre mujeres.

"Tiene todo su derecho (Olga Sánchez). Además es mujer, y hay una solidaridad de género, explicable. Además somos libres, todo mundo puede manifestarse", declaró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hay solidaridad de género, así lo dijo AMLO respecto al tema de mujeres en la presidencia.

Cabe mencionar, que esto ocurrió un día después que la Secretaria de Gobernación dijera que era tiempo de que México tuviera una presidenta, de hecho señaló quienes podrían ser nombrando a la actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; a la titular de la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores; la de Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, así como Patricia Mercado o Cecilia Soto, militantes de otros partidos.

Sin embargo, la funcionaria se descartó para la presidencia debido a su edad ya que dijo "Te lo digo de una vez, yo me descarto. Tengo 72 años, al terminar este sexenio tendré como 78 años, más 6, tendría 84”.

Inclusive, Sánchez Cordero declaró que pese a que se encuentra con una alto rango dentro de la administración de AMLO, señala que ha percibido reacciones y actitudes misóginas.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

"No estaban acostumbradas a una secretaría de Gobernación. Te puedo decir que aún dentro de los equipos, el tema de que 'yo como hombre lo puedo hacer mejor que ella' está presente".

Te puede interesar: México listo para tener presidenta: Sánchez Cordero

Para finalizar el tema, AMLO dijo que ya no existe la política del 'dedazo' ya no existe y que él no daría recomendaciones sobre presidenciables.