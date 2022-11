AMLO tramitará su pensión del ISSSTE cuando termine su mandato: “no tengo dinero”

AMLO tramitará su pensión del ISSSTE cuando termine su mandato en 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, una vez que concluya su mandato en septiembre de 2024, iniciará el trámite para recibir su pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), ya que “no tiene dinero” y eso le permitirá “irla llevando con sus gastos”.

Durante la conferencia de prensa, el mandatario federal dijo a diferencia de los “periodistas famosos que tienen casas en el extranjero, casas de campo” él se apoyará en la pensión del Instituto para su manutención.

“Un periodista de estos famosos que tienen departamentos, casas en el extranjero, casas de campo, pues ustedes saben cuánto gana un periodista honesto, no alcanza. Yo soy presidente y tengo que pensar en que voy a solicitar mi pensión del ISSSTE y ahí la voy a ir llevando porque no tengo dinero”, comentó.

López Obrador dijo que a pesar de que fue opositor pudo acumular mucho dinero - porque los opositores también tienen dinero – pero no lo hizo. Aunque aclaró que no está en contra de los ricos, “no, estamos en contra de los corruptos. No todo el que tiene es malvado”.

En junio pasado, el tabasqueño calculó la pensión del ISSSTE, la cual será de entre 25 o 30 mil pesos mensuales, y en ese momento dijo que le servirá “para poder vivir hacia adelante”.

“Yo trabajé seis años como director del Instituto Nacional Indigenista y aporté al ISSSTE, y eso lo tengo reconocido; y luego trabajé cinco años en el Instituto Nacional del Consumidor, ‘56 88 87 22’, fui director de Organización Social; y luego fui jefe de Gobierno y también me hicieron el descuento, y ahora estoy también aportando. Entonces, voy a tener derecho a una pensión cuando me retire”, expresó.

