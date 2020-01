AMLO temas de la conferencia matutina 9 de enero: Morena podría ser investigado

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, realizó su habitual conferencia este 9 de enero en el Salón Tesorería del Palacio Nacional donde habló sobre los hechos más importantes para el país. Estos son los temas más destacados de la reunion del mandatario con los medios de comunicación.

MORENA PODRÍA SER INVESTIGADO

López Obrador, quien ganó la presidencia de México con el partido que él creó: Morena, dio a conocer que los militantes no se salvan de ser investigados por irregularidades, ya que ellos deberían de dar el ejemplo.

“No es afán de venganza ni caer en lo espectacular, pero que tengan cuidado, para demostrar que no hay impunidad; que no estén pensando que porque son de Morena no se le va a ser nada”, aseguró el presidente de México.

Esta no es la primera vez que AMLO se muestra imparcial con el partido político que lo vió ganar, ya que en otras conferencias mañaneras ha dicho que hasta pediría que se le cambie el nombre para no manchar al movimiento.

REUNIÓN CON LA FAMILIA LEBARÓN

AMLO recordó que se reunirá con la familia LeBarón después de la tragedia que vivieron en noviembre tras la masacre vivida a manos del crimen organizado en México. El mandatario aseguró que el domingo 12 irá a La Mora en Bavispe, Sonora, para reunirse con los familiares de las nueve víctimas que dejó este sangriento hecho que llegó a rebasar fronteras.

HUACHICOLEO EN PUERTOS DE MÉXICO

En la conferencia del 9 de enero, Andrés Manuel López Obrador informó que mantiene una serie de investigaciones en contra de algunos funcionarios implicados en el huachicoleo portuario. AMLO aseguró que estos hechos se han registrado en uno de los puertos más importante de México aunque se limitó a informar cual.

IMPUESTOS PARA COMBATIR LA OBESIDAD

Tras dar a conocer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que la obesidad y el sobrepeso en México retan 5.3 por ciento del PID cada año, AMLO anunció que no se aumentarán los impuestos como un intento para combatir dicha problemática que afecta a miles de personas en el país.

SI NO NOS QUIEREN, NOS VAMOS

Otro de los temas que mencionó López Obrador fue la consulta que se hará en 2021 para la revocación de mandato, asegurando que si el pueblo quiere podría dejar la presidencia de México.

“Cuando ya no nos quieran, nos vamos, no solo es el referéndum, es hasta el 2024 y no hay reelección y la gente va a elegir libremente, vamos a asegurar que haya democracia”, aseguró el presidente de México.

