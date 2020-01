AMLO temas de la conferencia matutina 8 de enero: "No a la guerra"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tocó importantes temas durante la ya tradicional conferencia matutina desde Palacio Nacional en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

TEMAS DE LA MAÑANERA

AMLO dio a conocer que el lunes 13 de enero se publicará la convocatoria para la nueva universidad de medicina y enfermería en la capital mexicana; en ella, se explicará cuántos alumnos admitirán y la capacidad de la escuela.

Por otra parte, AMLO pide paz en el conflicto entre Irán y Estados Unidos; reiteró que la postura de México ante la situación es neutra, por lo que no intervendrá y mostró respeto a ambas naciones.

“Nosotros estamos exhortando a que no haya guerra, que no haya confrontación armadas, que haya diálogo; no a la guerra, sí a la paz”.