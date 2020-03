AMLO temas de la conferencia matutina 6 de marzo: Sarampión en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció la tradicional conferencia matutina de este viernes 6 de marzo desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional en la Ciudad de México (CDMX) y se tocó el tema de la llegada del sarampión a la República mexicana; no es un tema del que se debe preocupar.

Temas de la conferencia matutina 6 de marzo:

Descarta proyecto de reforma fiscal

Buena Relación con el magisterio

Humanista, más que feminista

Por sarampión, de qué alarmarse

Detienen al papá de ‘El Marro’

AMLO presidente descartó que su gobierno trabaje en un proyecto de reforma fiscal, por ello, descartó nuevos impuestos; reveló que sólo se reforzará el marco jurídico en la materia.

“no hay en puerta ningún proyecto de reforma en materia fiscal, no estamos pensando en modificar el marco jurídico en materia fiscal…

… estamos reafirmando el compromiso de no aumentar impuestos, no lo hemos hecho ni vamos a crear impuestos nuevos, y desde luego no van a haber gasolinazos y no van a aumentar el precio de otros energéticos”.

El presidente de México afirmó que llevan buena relación con el magisterio, pese a los nuevos bloqueos a vías férreas mismas que se registraron en los últimos días; por elo, afirmó que las protestas son por diferentes al interior del sindicato.

“Básicamente con lo que se tiene que ver con diferencias al interior del magisterio, no hay nada específico que tenga que ver con lo laboral, no existe”

Por ello, aseguró que hay buena relación con los maestros, pues recalcó que desde que está en el gobierno, no ha habido paros en las escuelas.

Ante las próximas marchas feministas del Día Internacional de la Mujer y del paro nacional del 9 de marzo, el presidente dijo que su gobierno ya trabaja en reducir las brechas de desigualdad de género y diariamente tratan de evitar la violencia de género.

9 de marzo, #UnDíaMásSinNosotras

Fue cuestionado sobre si es o no feminista, a lo que AMLO respondió que en su gabinete hay varias mujeres, incluso cuando fue jefe de gobierno, de los 14 miembros del gabinete, 8 eran mujeres.

“Me considero humanista, porque también debemos pensar, yo creo, que eso produjo la confusión…

...y estos temas se tiene que debatir con libertad, la Cuarta Transformación en un despertar de las conciencias”.

Luego de los casos registrados de sarampión en la Ciudad de México, AMLO presidente que sí hay casos, pero no hay alarma o emergencia sanitaria por este motivo.