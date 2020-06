AMLO temas de la conferencia matutina 5 de junio: Desmiente a Enrique Alfaro

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció la conferencia de prensa matutina de este viernes 5 de junio desde Villahermosa, Tabasco, en donde habló de las acusaciones que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro hizo en su contra luego de las violentas manifestaciones que se registraron el pasado jueves tras la muerte de Giovanni López, un albañil que presuntamente fue asesinado a golpes por policías municipales de Ixtlahuacán.

Temas de la conferencia matutina 5 de junio

Desmiente a Enrique Alfaro

Rechaza reducción de tarifas de Luz en Tabasco

PAN pidió a OMS que López Gatell no colabore

IMSS amplía denuncia en caso de Guardería ABC

Desmiente a Enrique Alfaro

Luego de la muerte de Giovanni López, un albañil que presuntamente fue arrestado por no portar cubrebocas y que había sido asesinado a golpes por elementos de la policía municipal de Ixtlahuacán, se registraron violentas protestas en Jalisco, por lo que el gobernador del Estado señaló directamente a AMLO de provocar los disturbios.

Fue entonces que durante la conferencia, el presidente desmintió a Alfaro de las acusaciones.

“Yo tengo diferencia con el gobernador de Jalisco, diferentes políticas, ideologías, pero actúo con responsabilidad”.

Añadió que no participó en cuestiones partidistas pues no es jefe de grupos y no envió a nadie a vandalizar la ciudad.

“No se puede tirar la piedra y esconder la mano, si tiene pruebas que las muestre”.

Rechaza reducción de tarifas de Luz en Tabasco

AMLO dijo que en tabasco se condonó la deuda por el servicio de luz porque fue un movimiento anejo que se consolidó con la llegada del gobernador Adán Augusto, pero dijo que no se puede dejar de pagar el servicio de electricidad pues la CFE necesita recursos para seguir operando.

“Es una situación muy especial en Tabasco, es un movimiento que se inició hace muchos años y ya se resolvió con la intervención del gobernador”.

PAN pidió a OMS que López Gatell no colabore

Por otra parte, el presidente de México calificó como falta de urbanidad política la petición que hizo el PAN a la OMS para solicitar que el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell no colabore en el nuevo reglamento sanitario.

“Me pareció un exceso del PAN el envío de una carta para que no aceptaran al Dr. Hugo López Gatell como asesor de la OMS, es mezquindad”.

IMSS amplía denuncia en caso de Guardería ABC

Por su parte, el director del IMSS anunció que se retomó la investigación del caso Guardería ABC, pues es petición del presidente de México que haya justicia en este caso por ello no se dará carpetazo.

Te podría interesar:AMLO responde a Enrique Alfaro por acusaciones de provocar protestas en Jalisco

“Hay nuevos hechos, hay nuevas responsabilidades, nuevas pruebas y en particular algo que se ha hecho retomar la investigación”.