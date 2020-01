AMLO temas de la conferencia matutina 27 de enero: Morena y transporte

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se presentó a su conferencia matutina desde Palacio Nacional en la Ciudad de México y tocó temas de suma importancia para los mexicanos. Declaró que no recibió integrantes de la familia LeBarón y el poeta Javier Silicia para no tener situaciones de conflicto.

Temas de la conferencia matutina

Sistema de transporte

Caminata por la Verdad

Proceso de Morena

Datos biométrico y el INE

García Luna

Durante la conferencia, AMLO comentó que no había problemas con el aumento de la gasolina, por que la gente no tenía automóviles.

“Antes los tecnócratas decían que si aumentaba la gasolina no había problemas porque la gente tenía automóviles y no le afectaba”, sostuvo el mandatario.

Transporte

En cuanto al conflicto de algunos transportistas que se han visto obligados a incorporarse al sistema de transporte Acabús, AMLO hizo un llamado al director de Banobras, Héctor Astudillo para que atendiera la situación.

“Estamos ayudando a gobiernos estatales todo lo que es mejorar el transporte público. Ayer en Monterrey se informó que Banobras invierte en trenes y vagones.

Caso LeBarón

Por otro lado, AMLO reiteró que no recibió a los integrantes de la familia LeBarón y el poeta Javier Sicilia, al finalizar la Caminata por la Verdad, La Paz y la Justicia ya que dijo, no quiere conflictos.

“No quiero que se presenten involucrados, pero sí se dio la instrucción de que fuesen atendidos y respetados”.

Proceso interno de Morena

AMLO informó que mantendrá silencia respecto a la elección interna de Morena, donde se elegirá el próximo dirigente del partido, ya que dijo, no tiene por qué involucrarse.

“La linea es que no hay línea y que se resuelva de manera democratacristiano… No hay cómplices si no que no me corresponde y no tengo por qué participar en eso y ya lo dicho”, sostuvo el mandatario.

