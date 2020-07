AMLO temas de la conferencia matutina 23 de julio: Regreso del avión presidencial| Redes

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó el regreso del avión presidencial, el cual dijo, ya tiene dos muy probables compradores, aunque se llimitó a informar más detalles acerca del aéronave que fue adquirido durante el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa y entregado en la administración de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con el mandatario federal, el avión presidencial regresó a México porque en Estados Unidos no estaba siendo resguardada como se debía, además de que los posibles compradores no tuvieron problema en que estuviera resguardado en el hangar presidencial, donde el presidente ofrecerá su "mañanera" el próximo lunes 27 de julio.

"Desde luego se tiene que vender a precio de avalúo y los posibles compradores no tuvieron inconveniente en que esté aquí el avión, va a estar en el hangar presidencial", expresó el presidente.

Avanzamos en establecer el Estado de bienestar en el país. Conferencia matutina. https://t.co/VnnPgpoUO1 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 23, 2020

Temas relevantes de "La Mañanera de AMLO"

Consejeros del INE

Familiares de AMLO muertos por coronavirus

AMLO pide a Ebrard información sobre César Duarte y Tomás Zerón

Presenta AMLO proyecto de reforma al sistema de pensiones de trabajadores del Estado

AMLO pide a consejeros del INE no se sometan a partidos

Luego de que el día de ayer quedaran elegidos los nuevos consejeros del INE, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los funcionarios que no se somentan a ningún partido político, al tiempo que les recordó que su papel es velar por la democracia del país, pues ellos representan al pueblo.

"Es un momento histórico en el que podemos dejar establecida en definitiva la democracia como forma de vida y de gobierno, que se respete la voluntad del pueblo, gane quien gane, que se destierre el fraude electoral", puntualizó AMLO.

Familiares de AMLO muertos por coronavirus

Durante la conferencia habitual y tras una serie de cuestionamientos sobre su actuar ante la pandemia, el presidente de México informó este jueves que también ha perdido familiares "muy queridos" a causa de la enfermedad del COVID-19, por lo que envío fortaleza a todos los hospitalizados y su pésame a los que "se adelantaron".

AMLO presentó su propuesta de reforma de pensiones a los trabajadores.

"Tengo familiares enfermos, también desgraciadamente que han perdido la vida, familiares, como pasa, lamentablemente en estos casos, una pandemia, amigos, conocidos y familiares", puntualizó.

AMLO pide a Ebrard información sobre César Duarte y Tomás Zerón

Tras haberse dado a conocer la captura del exgobernador de Chihuahua, César Duarte en Miami, Florida, y posteriomente la orden de aprehensión en contra de Tomás Zerón, también radicado en Estados Unidos, el presidente López Obrador pidió al canciller Ebrard que dé a conocer los avances en torno al tema.

"Le voy a pedir a Marcelo Ebrard que informe sobre estas extradiciones. No hemos tenido ningún obstáculo en las solicitudes, en el caso del señor Duarte no se procedía porque no estaban bien hechos los expedientes, pero se arregló", informó el presidente.

Te puede interesar: Militarización de puertos podría ser la razón de renuncia de Javier Jiménez Espriú

Presenta AMLO proyecto de reforma al sistema de pensiones de trabajadores del Estado

El miércoles el presidente firmó una propuesta de reforma al sistema de pensiones de los trabajadores y hoy jueves dio a conocer, durante su conferencia de prensa matutina, que hará lo mismo con los trabajadores del Estado, pero "nada más quiero que nos den un poco de tiempo, que salgamos de la crisis económica porque nos va a implicar más recursos, pero esto es para maestros, para trabajadores al servicio del Estado, para gobierno federal", declaró.