AMLO temas de la conferencia matutina 20 de julio: México enfrenta pandemia como corresponde

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México ofreció la conferencia de prensa matutina de este lunes 20 de julio desde la Ciudad de México, ahí habló sobre que el país se está enfrentando bien la pandemia de COVID-19, además de que se hace lo que corresponde.

Así lo manifestó, AMLO en respuesta a los comentarios emitidos por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien afirmó que México no ayuda en el combate a la enfermedad por coronavirus.

"Respeto el punto de vista del presidente Donald Trump, desde luego, no lo comparto, pero no voy a confrontarme con él, no me voy a enganchar. Estamos enfrentando bien en lo que cabe, porque se trata de una pandemia terrible, que está causando la pérdida de muchas vidas, pero estamos haciendo todo lo que nos corresponde", apuntó AMLO.

Temas relevantes de la conferencia mañanera de AMLO

Robo de combustible se redujo a 3.5%

Guardia Nacional avanza en cuarteles

Sedena han desplegado 47 mil elementos para atender coronavirus

Que nuevos consejeros del INE sean personas íntegras: AMLO

Emilio Lozoya ya hizo una primera declaración, dice AMLO

Durante la conferencia AMLO estuvo acompañado del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, quien destacó que el homicidio doloso tiene una tendencia histórica de menos 0.8 por ciento de enero a junio y aseveró que van cuatro meses a la baja en cifras absolutas.

En lo referente al robo de combustible se redujo a 3.5 por ciento."ya lo bajamos, la meta es llevarlo a 2 por ciento, esta reducción es cada vez más compleja". Y afirmó que desde el 1 de diciembre de 2018 se han ahorrado 95 mil 323 millones de pesos al daño patrimonial en el combate a este delito.

En su intervención el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, informó que se han construido 79 de 81 cuarteles previstos para este año, tenemos los 78 y solamente nos quedan estos tres en Durango que están por terminar".

También se informó que la Guardia Nacional ha desactivado 3 mil sitios apócrifos que simulaban operaciones de la Secretaría de Bienestar, del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y, sobre todo, "sitios que hacen creer o que anuncian productos médicos que útiles para atender la enfermedad de covid-19".

Por su parte, Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dio a conocer que se han desplegado 47 mil 864 elementos para la atención de la emergencia sanitaria por coronavirus, con actividades enfocadas al despliegue en instalaciones hospitalarias, seguridad y aplicación de medidas sanitarias en aeropuertos, fabricación de insumos médicos, transporte aéreo humanitario, centros de aislamiento voluntario, entre otras.

Al referirse a los nuevos consejeros del INE, el presidente López Obrador se dijo a favor de que estos sean personas íntegras, honestas y con vocación democrática, luego de que legisladores emplazaron a Mario Delgado a imponer su mayoría en la Cámara de Diputados para desechar las cuatro quintetas de candidatos finalistas y ordenar la reposición del proceso de evaluación.

Por último, el jefe del ejecutivo federal , dio a conocer que Emilio Lozoya ya hizo una primera declaración, López Obrador aseguró que está a favor de que la Fiscalía General de la República (FGR) inicie procedimientos similares a testigos protegidos, tras la extradición del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, desde España, "considero que si existe el marco legal en el país para hacer algo parecido, debe aplicarse este procedimiento".

AMLO reveló que en su primera declaración a la fiscalía, Lozoya empezó a mencionar a personalidades, a políticos y de manejo de dinero" e indicó que sus "revelaciones serán trascendentes, muy fuertes", por lo que se debe cuidar al ex director de Pemex, pues no por permanecer en un hospital se le debe dejar con poca vigilancia.