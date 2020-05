AMLO temas de la conferencia matutina 18 de mayo: No habrá gasolinazo en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció la conferencia de prensa desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional en la Ciudad de México (CDMX) este lunes 18 de mayo y dijo que en el país no habrá un gasolinazo hasta que no se refine el petróleo.

Temas de la conferencia matutina 18 de mayo

Conspiraban para destruir a Pemex y CFE

No habrá gasolinazo mientras México no refine su petróleo

Comienzan trámite para reapertura de industria

Plan DN-III ha atendido a 300 pacientes de covid-19

AMLO presidente aseguró que siempre defenderá lo intereses de los mexicanos ante las posibles impugnaciones debido al decreto que ha emitido el gobierno para controlar todas las fuentes de energía del país.

Mencionó que las administraciones anteriores se entregaron contratos leoninos, al grado de que un ex presidente fue contratado por una de las empresas extranjeras que resultaron beneficiadas.

“Se había apoderado del sector energético y estaban conspirando para destruir a Pemex y a la CFE”.

Asegura que hay pruebas de lo que dice, pues se entregaron contratos y en el caso de Pemex, dejaron de invertir para que se dejara de producir el petróleo.

“Necesitamos también poner orden y que ya no se siga consumando el saqueo del periodo neoliberal”.

AMLO dijo que va a lograr en el 2023 que México no aumente su precio a la gasolina, pues aumentará la capacidad de las actuales refinerías y se está invirtiendo en eso más de 20 mil millones de pesos.

Aclaró que mientras no “procesamos todo nuestro petróleo crudo, mientras no se refine en México el petróleo crudo, el precio no va a aumentar”.

El tabasqueño dijo que las empresas con actividades esenciales, podrán comenzar su proceso de reapertura con el desarrollo de protocolos para la nueva normalidad y por ello deben responder un cuestionamiento de 70 preguntas.

“Hoy se pueden empezar a hacer los trámites para que empresas de industria de la construcción, transporte, minería puedan iniciar con sus actividades”.

Por su parte, el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval mencionó que el plan que ha sido desplegado por la Sedena, comenzó a atender a pacientes afectados por covid-19.

“Ya estamos recibiendo pacientes en todos los lugares que se determinaron para este objetivo”.