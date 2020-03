AMLO temas de la conferencia matutina 17 de marzo: Larga epidemia por coronavirus

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, ofreció la conferencia matutina de este martes 17 de marzo, desde el salón Tesorería en Palacio Nacional de la Ciudad de México (CDMX) y ahí, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que la epidemia de coronavirus no será corta, pues se espera que dure aproximadamente 12 semanas.

Temas de la conferencia matutina 17 de marzo:

AMLO va a Oaxaca el fin de semana

Epidemias generan ansiedad

No será epidemia corta

Campaña contra uso de drogas

AMLO va a Oaxaca el fin de semana

Con el objetivo de conmemorar el natalicio de Benito Juárez, AMLO presidente estará en Oaxaca, pero pidió que solo asistan pobladores de la comunidad de Guelatao, pues temen por la epidemia de coronavirus.

“Voy a estar en Oaxaca porque el 21 es la conmemoración del natalicio del mejor presidente en la historia de México…

...pedirles a los ciudadanos de Oaxaca que en esta ocasión me reúna solo con los pobladores de Guelatao, que sea la ceremonia y habrá tiempos de vernos, para no dar pie a los comentarios de que el presidente no da el ejemplo o no se cuida”.

Epidemias generan ansiedad

Por su parte, Hugo López-Gatell informó que este tipo de fenómenos tienden a generar incertidumbre en la población, por lo que las personas se van sintiendo desamparadas.

“En el mundo entero las epidemias como cualquier fenómeno masivo genera gran ansiedad, la incertidumbre, la percepción de una amenaza se acelera…

...en la medida en que las personas pueden sentirse desamparadas, sin el control de las cosas, pero cuando tenemos la oportunidad, como la tiene México, la oportunidad ha sido poder identificar con evidencia científica, nos han permitido las fases de progresión y el funcionamiento del virus en su mecanismo de transmisión”.

No será una epidemia corta

En el mismo tema, afirmó que la situación por el coronavirus, no será una epidemia corta, pues se espera que como mínimo sea de 12 semanas y se le invertirá a la crisis sanitaria unos 3 mil 500 millones de pesos.

“Esta no va a ser una epidemia corta, la epidemia puede durar cuando menos 12 semanas, que es lo que duró en China”.

Campaña contra uso de drogas

El coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, presentó la campaña en contra del consumismo de drogas.

“Es una campaña dirigida a los jóvenes hablando de las consecuencias físicas, sociales que genera el consumo de sustancias…

...incluyendo el consumo de alcohol y tabaco”.

Te podría interesar: AMLO promete Internet gratuito para todo México en 2022

Añadió que el mundo de las drogas no tiene un final feliz, incluyendo la oferta como la demanda.