AMLO temas de la conferencia matutina 16 de marzo: 53 casos de coronavirus en México

Antes de que iniciara la conferencia matutina de este lunes 16 de marzo en el Salón Tesorería de Palacio Nacional en Ciudad de México (CDMX), los reporteros y todos los asistentes recibieron gel antibacterial y se instaló un filtro a unos metros de distancia para detectar algún posible caso de coronavirus entre los medios de comunicación.

Posteriormente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), salió a ofrecer información y el tema principal, fue el incremento de casos de covid-19 en el país; en total suman 53.

Temas de la conferencia matutina 16 de marzo:

Ante la presencia del covid-19 en el país, AMLO dijo que está dispuesto a hacerse la prueba para saber si está o no contagiado de la enfermedad.

“Yo me ajusto al protocolo de salud, si hace falta yo me hago la prueba y hago lo que me indiquen los miedos”, aseguró el tabasqueño.