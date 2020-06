AMLO temas de la conferencia matutina 12 de junio: Resolverá problema de Afore

Durante la conferencia de prensa de este viernes 12 de junio desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional en la Ciudad de México (CDMX), el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que no le darán la espalda a los problemas de Afore.

“No podemos dar la espalda a este asunto aun cuando a nosotros no nos va a afectar”.

Temas de la conferencia matutina 12 de junio

AMLO no piensa que haya rebrote

AMLO presidente dijo que se puede iniciar y retomar actividades siempre tomando las debidas precauciones, pues aseguró que los mexicanos tienen los conocimientos necesarios para asumir su propia seguridad en caso de salir en la pandemia de covid-19.

“Nuestro peso se depreció, nada más por un informe, a veces con fundamente, a veces no, pero así se manejan los mercados”.

Mencionó que aún falta tiempo, aunque el comportamiento es favorable; “No pensamos que haya rebrote”.

No darán la espalda a problema de Afores

Por otro lado mencionó que si bien no será una crisis que se presente en su gobierno, el tabasqueño dijo que es urgente resolver lo relacionado con las pensiones de los trabajadores pues de no tomar medidas, comenzarán a jubilarse y a recibir menos de la mitad de lo que les corresponde.

“No podemos dar la espalda a este asunto aún cuando a nosotros no nos va a afectar porque esto va a empezar a ocurrir a partir del 2024”.

Aseguró que el siguiente sexenio atravesará un problema grave sino no se resuelve esto pronto.

Contribuyentes tendrán que regularizarse

El tabasqueño dijo que el ingreso de su gira de la próxima semana,dará a conocer la denuncia en contra de los despachos que se dedican a la evasión fiscal.

“Vamos a dar a conocer sobre el fraude de las famosas factureras, miles de millones de pesos de personas que se dejaban engañar”.

Aseguró que actuarán delgalmente contra los factureros y pedirán a la gente que fue sorprendida haciendo esto que se regularicen porque de lo contrario, tendrá que imponer 20, 30, 40 mil querellas.

Pide revisar caso Susana Prieto Terrazas

Por otro lado, Andrés Manuel dijo que dio instrucciones para que se revise el caso de la abogada Susana Prieto Terrazas, quien encabeza movimientos de maquiladoras en Tamaulipas y rechazó que el gobierno de Estados Unidos haya influido.

“Tenemos conocimiento desde el primer día di instrucciones de que se revisara el caso, tiene que ver con el gobierno de Tamaulipas, no es asunto federal”.

Dijo que no se pueden fabricar delitos a nadie, por ello no habrá represalias contra nadie si no se comprueban las cosas.