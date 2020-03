AMLO temas de la conferencia matutina 10 de marzo: Paro nacional de mujeres

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, ofreció la tradicional conferencia matutina de este martes 10 de marzo desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional en la Ciudad de México (CDMX) y habló del paro nacional de mujeres y la jornada que se vivió en el país por esta causa.

Temas de la conferencia matutina 10 de marzo:

Tras el informe del programa IMSS Bienestar, AMLO dijo que se busca replicar este programa para que los servicios de salud lleguen a las comunidades rurales de México.

El lunes 9 de marzo hubo una caída en la bolsa del mundo y de la represión del peso, por lo que el presidente de México dijo que resistió el peso mexicano, además de que se tiene un fondo de estabilización del presupuesto.

“Logramos blindarnos, no se gastó más de lo que tenemos de ingresos. No se endeudó el país, por primera vez no creció la deuda pública”