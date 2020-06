AMLO temas de la conferencia matutina 10 de junio: "Estoy en contra del racismo"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció la conferencia matutina de este miércoles 10 de junio desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional en la Ciudad de México (CDMX) en donde dijo que está en contra del racismo, el clasismo y todo lo que sea discriminación.

Temas de la conferencia matutina 10 de junio

AMLO presidente aseguró es legítimo ser opositor al gobierno y quien no forme parte de Bloque Amplio Opositor, no tiene porqué preocuparse y aseguró que la difusión del documento lo hizo porque la política es asunto de todos.

“No afecta nada, no tiene injerencia en ese asunto pues qué le preocupa, Yo lo di a conocer porque me lo entregaron y mi pecho no es bodega”.