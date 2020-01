AMLO temas de la conferencia matutina 10 de enero: Insabi no cobrará cuotas

Por primera vez en el 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador cambió la sede de su conferencia matutina este viernes 10 de enero, que se realiza habitualmente en el Palacio Nacional ubicado en la Ciudad de México (CDMX). AMLO se reunió con medios nacionales y locales en compañía del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, para hablar sobre los temas mas importantes para el país.

Insabi y el cobro de cuotas

Familia LeBarón

Investigación de García Luna

Extradición de César Duarte

INSABI Y EL COBRO DE CUOTAS

En su visita de a Chihuahua para la conferencia matutina, AMLO reiteró que en los hospitales del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no se cobrará cuotas para recibir atención medica.

Andrés Manuel López Obrador también aseguró que no es obligación que todos los estados acepten el Insabi, esto después de que el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozo, se pronunciara públicamente en contra del nuevo proyecto del gobierno de AMLO.

FAMILIA LEBARÓN

A dos días de reunirse con la familia LeBarón, el presidente de México dijo que el FBI y la Fiscalía General de la República (FGR) ya han logrado avances en la investigación tras la masacre que dejó a 9 personas muertas a manos, presuntamente, del crimen organizado; situación que causó gran polémica entre México y Estados Unidos.

“Se llevaron a cabo las primeras acciones, ya teniendo más elementos, más pruebas, porque se decidió enviar un grupo a atender el asunto desde el segundo día”, aseguró AMLO en su conferencia matutina desde Chihuahua.

INVESTIGACIÓN GARCÍA LUNA

Sobre el tema del ex funcionario del gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, AMLO pidió no guardar información y dar a conocer todos los datos necesarios para el juicio en contra del ex secretario de Seguridad Pública (SSP) acusado de por tres cargos de conspiración de tráfico de cocaína y un cargo de hacer declaraciones falsas, datos obtenidos por un integrante del Cártel de Sinaloa.

AMLO declaró que poco a poco saldrán a la luz los nombres de ex funcionarios vinculados al ahora detenido en Estados Unidos, García Luna: “No nos apresuremos, yo creo que se va a conocer toda la verdad”.

EXTRADICIOON DE CÉSAR DUARTE

Sobre el caso Duarte, AMLO reconoció que no tiene idea de donde se encuentra el ex gobernador de Chihuahua acusado de peculado y enriquecimiento ilícito. El presidente de México dio a conocer que el Departamento de Estados Unidos comunicó que se encuentra en proceso la orden de extradición para el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte.

