AMLO temas de la conferencia 7 de septiembre: Anuncia nueva norma para gasolineras

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer desde su Conferencia Matutina en Palacio Nacional que implmentarán una nueva norma para las gasolineras, con la cual se va a verificar que estas realmente den ‘litros de litro’.

Así mismo, el mandatario aseguró que pesar de la pandemia, no hay gasolinazos en México y los precios de los combustibles en términos reales no han aumentado; es decir que no han habido ‘gasolinazos’ dijo AMLO entre otros temas.

Temas Conferencia Matutina AMLO 7 de Septiembre

Nuevas normas a gasolineras

Operacion Tren Maya para 2023

Toma de instalaciones de CNDH

Conclusión del espacio aéreo del Santa Lucía

Felipe Calderón, el Papa Francisco y la comunión

Facebook cancela cuentas que atacaban a AMLO

El presidente de México; Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer una nueva norma que será aplicada en gasolineras de todo México con la finalidad de es questas para "den litros completos".

Estas normas irán de la mano del trabajo con el hardware; es decir la bomba y con el software, que controla la bomba, los cuales debieron entrar en vigor en el año 2018, sin embargo por la petición de prórroga de empresarios esto fue pospuesto.

“No hay más prorroga, los hechos nos hablan de que sigue habiendo mucho gasolinero tramposo”.

López Obrador comentó también del ‘retuiteo’ del expresidente de México, Felipe Calderón, con respecto al tema del Papa Francisco, así como la comunión que recibió este por parte de Benedicto XVI, esto a raíz de que Calderón retuiteara la conclusión del INE.

El propio @INEMexico validaba la aplicación clip hasta junio de 2020, lo único que requería era que se consiguieran más datos de la cuenta del aportaste. https://t.co/ugBiXJBvdn — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) September 7, 2020

Con respecto a la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el jefe del ejecutivo, desde Palacio Nacional se dijo respetuoso de todas la manifestaciones, sin embargo ; no se encuntra de acuerdo con la violencia que ha sido ejercida en la toma de dichas intalaciones.

En el tema del Tren Maya, el mandatario nacional López Obrador indicó que este estará operando como tiempo másxio a fines del año 2023, y no perdió oportunidad para reiterar que en febrero del 2021 estarán listas las instalaciones militares y las pistas del aeropuerto de Santa Lucía también, en tanto, será el 21 de marzo del 2022 cuando sea inaugure el aeropuerto Felipe Ángeles.

Por último; el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), habló acerca de la reciente cancelación que realizó Facebook a cuentas que se dedicaban a atacarlo, la cuales era creadas en los Estados Unidos.