AMLO temas de la conferencia 4 de septiembre: Partidos aportarían para la vacuna

Conoce a detalle los temas relevantes de la Conferencia Matutina de AMLO en Palacio Nacional

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha reiterado desde su Conferencia Matutina en Palacio Nacional su propuesta de que sea reducido el presupuesto a los partidos políticos de México en un 50 por ciento, esto con la finalidad de que aporten ese presupuesto a la vacuna contra el coronavirus (Covid-19) en el país, como una medida de apoyo a los mexicanos ante la actual crisis sanitaria.

El mandatario nacional indicó que dicha iniciativa de ley ya se encuentra en el Congreso, sin embargo aún no ha sido aprobada.

“De manera voluntaria decir: Vamos a recibir para las campañas la mitad y vamos a entregar el 50 por ciento para salud”.

López Obrador puntualizó la posibilidad de que ese dinero proveniente del presupuesto de los partidos políticos, se podría incluso etiquetarlo y así que sea destinado a la vacuna contra el covid-19.

Temas Conferencia Matutina AMLO 4 de Septiembre

Narcoestado

caso LeBarón

Activación del turismo

Amenazas contra él y el gabinete

Ni en época de bonanza se justifica el derroche

Partidos Políticos y presupuesto para vacuna covid-19

Respetable la creación de nuevos partidos pero con menos presupuesto

El presidente de México señaló que el narcoestado, eso ya no existe, indicando que García Luna tenía un bunker con cámaras, pero que era pura pantalla, aseguró Obrador.

Al hablar de las amenazas contra él y su gabinete, el mandatario nacional comentó que no se han presentado problemas mayores, solo en el caso de Víctor Manuel Toledo, al que fueron a tirarle al patio de su casa químicos, sin embargo le brindaron protección, indicando que a veces hay gente inconforme tiene todo el derecho de expresarse, pero lo que no es recurrir a la violencia, amenazar, no corresponde a una sociedad responsable, madura, pero se dan casos, puntualizó.

AMLO pide a partidos políticos sumarse al financiamiento de la vacuna contra el Covid-19

Otro de los temas que tocó Andrés Manuel López Obrador fue que será en este mes de septiembre cuando viaje a Bavispe, Sonora y aseguró que hay detenidos por caso LeBarón.

En tanto a la reactivación del turismo en México, AMLO aseguró que hay indicios de que se va a recuperar el turismo, y que ya hay lugares que se están recuperando en Baja California Sur y Quintana Roo, algo que está ayudando mucho a la economía de México.

TE PUEDE INTERESAR: Consulta para enjuiciar a expresidentes y elecciones serían el mismo día: AMLO

Otro de los puntos abordados durante la Conferencia Matutina de AMLO en Palacio Nacional fue la creación de dos nuevos partidos, con respecto a esto el presidente dijo que era válido y respetable, pero pide reducir presupuestos.