AMLO temas de la conferencia 2 de enero: López Obrador se jubilará en 2024

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, regresó de sus pequeñas vacaciones en Palenque, Chiapas, donde pasó aproximadamente una semana. AMLO retomó este 2 de enero las conferencias mañaneras que se realizan en el Salón Tesorería del Palacio Nacional. Estos son los temas más destacados de la reunion del mandatario con los medios de comunicación.

Propósitos de AMLO para 2020

Reunión con la familia LeBarón

AMLO manda mensaje a papa Francisco

AMLO SE JUBILARÁ EN 2024

Después de unos días en “La Chingada”, AMLO dio a conocer en la conferencia mañanera del 2 de enero que después del 2024 se jubilará, ya que no aspirará a algún cargo público.

López Obrador recalcó que ahora es tiempo de dar su máximo trabajando más de 16 horas diarias, sin poder descansar los sábados y domingos.

“Ya tendré tiempo de descansar después del 2024 que finaliza mi gobierno, pues ya no aspiraré a ningún cargo público; pero mientras predicaremos siempre con el ejemplo”, recalcó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa.

PROPOSITOS DE AMLO PARA 2020

Después de desear un buen Año Nuevo, el presidente de México compartió cuáles son sus propósitos para el país este 2020. AMLO aseguró que lo más importante es seguir trabajando como lo hizo en el 2019.

“El 1 de diciembre de este año quiero informar que ya se establecieron las bases de la Cuarta Transformación; que le vaya muy bien a los pobres, que no sufran”, reveló AMLO como propósito del 2020.

López Obrador también pidió a la naturaleza que sea benévola para que México no tenga que padecer ninguna tragedia.

REUNIÓN FAMILIA LEBARÓN

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que la reunión con integrantes de la familia LeBarón, quienes sufrieron una masacre en noviembre donde perdieron a nueve familiares, se realizará el 12 de enero en la comunidad de La Mora en Sonora.

AMLO MANDA MENSAJE A PAPA FRANCISCO

López Obrador se solidarizó con el papa Francisco ante el escándalo que surgió, luego de que, la prensa tachará la imagen del Santo Padre, porque este “golpeó” la mano de una mujer en Roma el pasado 31 de diciembre del 2019.

“Me enteré de un incidente del Papa Francisco, este y me dio mucho gusto que ofreciera disculpa con humildad, al día siguiente, es que somos seres humanos todos, que nadie diga yo no he perdido la calma”, reveló el mandatario.

