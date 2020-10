AMLO temas de la conferencia 01 de octubre: Continuarán apoyos sin fideicomisos

Conferencia Matutina del presidente AMLO desde Palacio Nacional hoy 01 de octubre

El presidente de México; Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio su Conferencia Matutina este jueves 01 de octubre desde Palacio Nacional, en esta abordó diversos temas de interés público, políticos, económicos y sociales.

Uno de los temas que está en el ojo público es el del tema de los fideicomisos, del cual el mandatario señaló que aunque los fideicomisos desaparezcan, los beneficiarios seguirán recibiendo el apoyo de forma directa.

Temas Conferencia Matutina AMLO 01 de octubre

AMLO fideicomisos no, apoyos sí

Anticipo para vacuna contra Covid-19

Sin represión ni masacres: 2 de octubre

Construcción de aeropuerto en Tulum: AMLO

Lo anterior mencionado por AMLO en el tema de los fideicomisos, se dijo luego de que López Obrador afirmara que aunque se está pidiendo que desaparezcan un total de 109 fideicomisos, los beneficiarios recibirán el mismo apoyo económico, sin embargo este se les hará llegar directamente, indicó de forma previa a la discusión en la Cámara de Diputados.

"Los investigadores van a seguir recibiendo apoyos, artistas, escritores, intelectuales, que recibían sus becas lo mismo”.

El Jefe del Ejecutivo aclaró que lo que se pretende es hacer una revisión para que se pueda saber a ciencia cierta si esas personas son las que deben de recibir ese apoyo y que se entregue de manera directa.

Otro de los temas de relevancia de la Conferencia Matutina del presidente AMLO fue acerca de los anticipos que se darán para la obtención de la vacuna contra el Covid-19, de lo cual dijo que entre hoy y mañana se entregarán, aseverando que México cuenta con los recursos disponibles.

"no nos podemos quedar afuera; tenemos disponibles 10 mil mdp para anticipos, estamos revisando que haya seriedad en los acuerdos".

AMLO afirma que no habrá represión a la manifestación del pueblo mexicano, como hace 52 años

El presidente mexicano aseveró que a diferencia de lo ocurrido el 2 de octubre de hace 52 años, su gobierno no va a dar motivo ni órdenes para que se reprima al pueblo dijo, no va a haber represión ni se va a perseguir a nadie, no se va a permitir que haya torturas, hasta ahora no hay ninguna denuncia.

“Estoy pendiente que no suceda, no queremos que haya masacres como existían masacres hasta hace poco".

Uno de los temas que más sorprendió en la Conferencia Matutina de AMLO, desde Palacio Nacional fue el anuncio de la construcción de un nuevo aeropuerto en Tulum, Quintana Roo.

El mandatario señaló que se decidió que fuera ahí debido a que Quintana Roo será una de las entidades por las que pasará el Tren Maya.

López Obrador indicó que esto va a ayudar mucho, afirmando que se va a terminar el tramo de Tulum a Escárcega para que el Tren Maya sirva de transporte desde Palenque hacia el Golfo; ya está el proyecto avanzando.