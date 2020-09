AMLO temas conferencia 17 de septiembre: México no caerá en confrontación con Trump

Conferencia Matutina del presidente AMLO desde Palacio Nacional 17 de septiembre

El Presidente de México; Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llevó a cabo su conferencia matutina como acostumbra desde Palacio Nacional, entre los temas de relevancia para el país, el mandatario nacional aseguró que no existe riesgo alguno, al referirse al amago de Donald Trump acerca de penalizar a México si no hace más contra el combate al narcotráfico, indicando que no habrá confrontación con su homólogo.

"no vamos a caer en ninguna confrontación política, entre otras cosas, además de que no hay problema, que no hay nada que temer”.

Temas Conferencia Matutina AMLO 17 de Septiembre

Relación México-EU en elecciones

Firma para consulta contra ex presidentes

Rifa del avión fue un éxito afirma López Obrador

AMLO pide a hidalguenses no caer en el huachicoleo

Concluye investigación por muerte de mujer en presa de Chihuahua

En el primero de los temas de la conferencia matutina y refiriéndose al tema con Trump, entre México y la lucha al narcotráfico, AMLO indicó que México debe ser cuidadoso porque hay elecciones en Estados Unidos, por lo que será mejor esperar el mes y medio que falta.

Con respecto al tema de las firmas para que se apruebe una consulta para saber si los mexicano quieren que los ex presidentes vayan a juicio, el presidente de México, indicó que fue una hazaña ciudadana, haber logrado los 2 millones de firmas, puntualizó que no fue un partido político, sino los propios mexicanos.

“fueron ciudadanos que se organizaron y destinan todo su tiempo, no duermen y convocan a otros ciudadanos”.

En el tema de la rifa, AMLO indicó que fue un éxito debido a que fueron vendidos 4 millones 685 mil 800 cachitos, lo que representó una entrada económica de $2,342,900,000 pesos. El presidente no descartó que el año próximo se vuelva a realizar un sorteo así de gran tamaño.

AMLO asegura que se llegará hasta las últimas consecuencias tras muerte de mujer en la presa La Boquilla

En otro de los temas de la conferencia matutina del mandatario nacional, AMLO hizo un llamado a los habitantes de Hidalgo, a la gente de las comunidades a que no caigan en esa trampa.

“en el caso del gas lo mismo y estamos reforzando el plan del cuidado de los ductos para seguir combatiendo el robo de combustible”.

TE PUEDE INTERESAR: AMLO anuncia NUEVA RIFA; lo recaudado será para apoyar a deportistas olímpicos

En el caso de la mujer que perdió la vida en la presa la Boquilla, AMLO aseguró desde Palacio Nacional que se va a castigar a los responsables de esta muerte, indicando que ya se terminó la investigación en la procuraduría del estado y se remite a la Federación.