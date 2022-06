AMLO sostiene pacto con el narco, afirma Porfirio Muñoz

La polémica declaración del ex diputado Porfirio Muñoz Ledo, ha causado revuelo luego de que aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador, mantiene presuntamente una alianza con el narcotráfico en México, esto durante la XL reunión de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe COPPPAL.

El ex funcionario afirmó, que a pesar de sus supuestos acuerdos entre el gobierno y grupos delictivos, no se han visto resultados positivos para la seguridad de la población mexicana, por otro lado, Muñoz Ledo dijo qué el presidente esperaría pensando en heredar esta alianza con su sucesor, no obstante recalcó que puede que en un futuro el narcotráfico no necesite la ayuda del gobierno y por lo tanto es alianza se rompa.

“Hay aquí un peligro porque hay un paquete de poder, una alianza entre el narco y el gobierno, y se jacta con cierta razón porque está aumentando la seguridad del Estado, pero se oculta que no ha aumentado en nada la seguridad pública”, apuntó.

Finalmente el ex funcionario advirtió que las elecciones presidenciales de este 2024 pueden darse enfrentamientos por las transferencias de lealtades y sucesiones, según la información recopilada por La Verdad Noticias,sobre la COPPPAL 2022.

COPPPAL 2022-2026

La COPPPAL se realizó en la CDMX

Durante la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe realizada esta mañana en la Ciudad de México, el Presidente Nacional del Partido Revolucionario Institucional(PRI)Alejandro Moreno, fue elegido por cuatro años más, como el presidente de dicha organización.

De su mensaje el nuevo presidente de la COPPPAL, dijo que: "el partido de oposición ganará las próximas elecciones presidenciales, a pesar de los intentos de morena por imponerse ilegalmente", por otro lado señaló, qué México vive horas oscuras, ante las oposiciones políticas y las ciudadanas que no comparten "los propósitos de populismo autoritario del gobierno, que sufre una andanada de acciones represivas".

Llaman a elecciones limpias

Alejandro Moreno fue elegido como presidente del COPPAL

Durante la conferencia Alejandro moreno cárdenas, hizo un llamado al gobierno de Colombia para garantizar que el proceso electoral ,se lleve a cabo en un marco de paz y civilidad garantizando la seguridad de los candidatos y de los ciudadanos, además de que se respeten las garantías y puedan ejercer de manera libre y secreta su voto.

