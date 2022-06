AMLO solicita revisar caso de César Duarte para que no se omitan delitos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como AMLO, indicó que ordenará una revision al caso del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, por lo que el ex funcionario podría ser juzgado por todos los delitos que presuntamente cometió y no solo por los que fue extraditado.

Fue durante su conferencia de prensa que López Obrador pidió a la ciudadanía confiar en las autoridades, pues aseguró que el gobierno no actuará “como alcahuetes”, señalando que ordenó revisar el caso de Duarte para que no se omitan delitos en su caso.

“Tengo información de que se le puede juzgar por todos los presuntos delitos que cometió, esa es la información que tengo. Voy a hacer una revisión para que no vaya a omitirse el que existen posibles delitos y que la extradición solo conduzca a uno o dos y que, estando aquí, ya pueda obtener su libertad. Que nosotros actuemos como alcahuetes, eso no”, señaló el presidente en la mañanera de este miércoles 8 de junio.

AMLO confía en las autoridades de Chihuahua

El presidente espera que Duarte sea juzgado por todos sis crímenes

El mandatario aseguró que él confía en las autoridades de Chihuahua, pues indicó que el tiempo y las autoridades no son las mismas de antes, por lo que ya no se realizan “maniobras para favorecer a alguien solo porque hay línea política”.

López Obrador recordó que en el sexenio anterior no se realizó de manera incorrecta la solicitud extradición de Duarte y que cuando su administración entró tuvieron que rehacerla, lo que ya ha dado resultados.

Fue el pasado 2 de junio que el ex gobernador de Chihuahua fue extraditado a México, donde enfrenta cargos de asociación delictuosa y peculado por 96.6 millones de pesos.

¿Quién fue César Duarte?

El ex funcionario es acusado de multiples delitos

Duarte es un político mexicano, ex miembro del PRI, fue diputado federal en dos ocasiones, presidente de la Cámara de Diputados de 2008 a 2009 y gobernador de Chihuahua para el periodo de 2010 a 2016. En diciembre del 2020 fue detenido en Estados Unidos y este 2 de junio se concretó su extradición a México, donde las autoridades de Chihuahua ya lo esperaban para procesarlo.

El ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, es acusado de peculado por 96.8 millones de pesos, enriquecimiento ilícito, abuso de funciones, nepotismo y retención de salarios a funcionarios y hasta del desvío de 1,200 millones de pesos, por lo que el presidente AMLO aseguró que se revisará su caso para que no quede impune ninguno de sus presuntos delitos.

