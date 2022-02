AMLO sobre elección de dirigente petrolero: "Ya no hay candidato de Estado".

DIjo que por primera vez el Gobierno no impuso a su candidato

Durante la conferencia matutina de este martes 01 de enero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que la elección del nuevo dirigente del sindicato de Pemex se llevó a cabo con buena participación, a través del voto libre y secreto.

Además, aseguró que por primera vez en la historia se garantizó que los trabajadores pudieran votar libremente, expresarse abiertamente y conocer a fondo a los candidatos, de los cuales ninguno fue propuesta del Gobierno.

De hecho, como te informamos puntualmente en La Verdad Noticias, fue el mismo mandatario quién presentó abiertamente en Palacio Nacional a los candidatos para dirigir el sindicato, quiénes inclusive expresaron sus molestias contra la Secretaría del Trabajo y sus propuestas para mejorar las condiciones de los agremiados.

"Se garantizó el voto libre y secreto": AMLO

Durante la "mañanera" que se transmite en el canal oficial de You Tube de Presidencia, López Obrador dijo, "Quiero que expresar que por primera vez en la historia reciente se llevó a cabo una elección en donde participaron la mayoría de los trabajadores sindicalizados. Hubo una muy buena participación, y se garantizó el voto libre y secreto".

En este mismo sentido agregó que "Nosotros aquí lo que garantizamos es de que pudieran expresarse, que los trabajadores conocieran a los candidatos y garantizar este mecanismo de votación libre, secreto, directo, a través del teléfono, esto nunca se había hecho".

Precisamente, fue Ricardo Aldana quién fue elegido el pasado lunes como nuevo secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Republica Mexicana (STPRM) y de su historia se sabe que trabajó 25 años como tesorero del sindicato, por ende es señalado de ser cercano al ex líder Carlos Romero Deschamps.

Sobre esto, AMLO comentó que el Gobierno no tuvo candidatos, "Nosotros no tenemos candidatos, antes de aquí se decidía quién si y quién no, ahora no, son los trabajadores. aquí estuvo el señor que se le hace mención, pero si me lo encuentro ahora tendría que decir quién es porque no lo identifico, no lo estroy descalificando, solo no tengo ninguna vinculación".

¿Quién es Ricardo Aldana, nuevo líder del sindicato de Pemex?

Como te explicábamos al inicio de la nota, Aldana fue tesorero durante 25 años del sindicato de petroleros a lado de Carlos Romero Deschamps, el cual ganó con un total de 52 mil votos a su favor.

Dicha elección fue histórica ya que fue la primera en ser una elección directa en más de 86 años y fueron cerca de 72 mil trabajadores los que pudieron emitir su voto.

El hoy electo fue de 2006 al 2012 presidente del Consejo de Vigilancia del Comité Ejecutivo General (CEG) del Sindicato Petrolero, fue miembro activo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ha estado en diferentes niveles, incluso fue impulsado dentro del Congreso de la Unión.

