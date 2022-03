AMLO sobre Revocación: "hay que buscar los avisos como Dora la Exploradora"

Aseguró que a los consejeros se les olvida que son jueces

Durante la conferencia matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador ironizó sobre los anuncios emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) para la Revocación de Mandato, asegurando que estos deben buscarse como lo hace el personaje animado "Dora la Exploradora".

Los comentarios los realizó a la par que mostraba un pequeño anuncio pegado en una pared del Órgano Electoral donde supuestamente brinda información para ubicar la casilla, tratando de dar contexto a sus aseveraciones de que el instituto no da una verdadera difusión a la consulta.

En un total contraste y como te informamos aquí en La Verdad Noticias, su consejero, Lorenzo Córdova dijo durante su video dominicial que "a pesar de las trabas, la Revocación de Mandato va y va muy bien", ya que se encuentra casi todo listo para su realización.

"Tienen una postura “parcial” y “facciosa”: AMLO.

En la "mañanera" que se transmite a través del canal de You Tube de Presidencia, además de afirmar que el INE no realiza una buena difusión de la consulta de Revocación, aseguró que los consejeros tienen una postura "parcial", “olvidan que son jueces”.

En este sentido agregó que "son muy parciales, no actúan como demócratas, es una postura facciosa, están en contra de nosotros y olvidan que son jueces, y que por encima del interés personal o partidista debe estar el interés de la colectividad, de la mayoría, la Constitución, la democracia, pero eso es lo que está pasando".

En relación a la publicidad de la consulta, comentó, "Hay uno (un cartel) en una pared, con grafitis, pues solo con una lupa se ve el mensaje, yo creo que ella lo publicó en un mensaje, si es que está en su página, porque ayer me lo estaba mostrando, ‘mira la difusión’, me dice (…) A mí no me alcanza el tiempo para ver todo, pues me ayudan los ciudadanos, la gente, a informarme de lo que está ocurriendo, entonces ojalá se difunda más, es una muy buen a oportunidad para manifestarnos, para hacerlo de manera pacífica, por la vía democrática", finalizó.

¿Cuándo va ser la Revocación de Mandato?

El próximo domingo 10 de abril, el Instituto Nacional Electoral (INE) realizará la consulta de Revocación de Mandato, por lo que se instalarán casillas en todas las entidades federativas para que la ciudadanía que se encuentra con credencial de elector vigente pueda participar.

En esta primera consulta de Revocación el "pueblo" podrá determinar sí el presidente Andrés Manuel López Obrador continúa en su mandato hasta concluir el sexenio o se retira este mismo año.

Ante esto, es el mismo mandatario mexicano que ya dijo que participará en la consulta como un "ciudadano" más y reiterando que sí el voto de la ciudadanía no le favorece se retirará del cargo.

