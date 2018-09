AMLO siempre sí vivirá en Palacio Nacional; llevará catre y hamaca

AMLO siempre sí se irá a vivir al Palacio Nacional; llevará catre y hamaca.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente electo de México, está considerando irse a vivir a Palacio Nacional al asumir el cardo como mandatario oficial de la nación, sin embargo, comentó que el no necesita mucho espacio, solo un lugar pequeño donde pueda llevar su catre y una hamaca.

De igual forma el político tabasqueño aclaró que para que él viva en el lugar no se llevará a cabo ninguna remodelación.

AMLO confirma que sí vivirá en Palacio Nacional.

"No se va a gastar en eso (en remodelación). Es lo que ya está hecho. Lo que pasa es que mis adversarios, que no mis enemigos, nada más digo una cosa y dicen 'se va a ir a vivir en Palacio, van a cerrar el palacio, todo el palacio para Andrés Manuel'. No, si yo nada más necesito muy poco espacio espacio, nada más para tener un catre y dónde colgar la hamaca", afirmó AMLO en entrevista en Tijuana, Baja California.

"Si me voy a vivir al Palacio Nacional, es una partecita del palacio, yo no estoy acostumbrado a vivir en mansiones. Sería en una pequeña parte de palacio y seguiría abierto. Y lo mismo. Ya hay adentro del palacio lugares de descanso. No sería algo nuevo o extraordinario, ni cerrar el palacio", dijo el presidente electo.

De igual forma rueda de prensa, confirmó que la residencia oficial de Los Pinos se convertirá en un museo gratuito, el cual se integrará al Bosque de Chapultepec.

AMLO no cerrara todo el Palacio y sí lo convertirá en museo.